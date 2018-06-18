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18 Haziran 2018 14:16

Pazarcı eyleminde meyve-sebzeler havada uçuştu

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Özkanlar pazar yerinin kapatılmasının ardından yeni yer gösterilmeyen pazarcı esnafı, ellerinde kalan ürünleri bir kez daha Bayraklı Belediyesi binasına fırlattı.

Pazarcı eyleminde meyve-sebzeler havada uçuştu

18 Haziran 2018 14:16

Yumurta, meyve ve sebzelerin havada uçuştuğu eylemde, bir esnaf mağduriyetlerinin aylardır giderilmediğini belirterek üzerindeki kıyafetleri yırttı.


İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Özkanlar pazar yeri yaklaşık 6 ay önce mahkeme kararıyla kapanınca, kendilerine başka bir alan gösterilmeyen esnaf da her hafta eylemlerini sürdürdü. Geçen haftalarda satamadıkları meyve, sebze ve tekstil ürünlerinin bulunduğu kasalar ile tartılarını Bayraklı Belediyesinin güvenlik kapısından içeriye fırlatan esnaflar, bu hafta da bir kamyonete yükledikleri yumurta, meyve ve sebzelerle aynı eylemi yeniden gerçekleştirdi. Kadın ve çocukların da bulunduğu eylemde esnaflar, "Hak, hukuk, adalet", “Verilen sözler hani nerede?” sloganları atarken, bir esnaf üzerindeki gömleği yırtarak duruma tepki gösterdi.



"İcra kağıdı gönderiyorlar"


Mağdur olan esnaflar adına konuşan Faysal Acar, "Esnafın evine icra kağıdı gönderiyorlar. Bu İzmir’de bir zulümdür. Bize ’bunlar AK Parti seçmeni’ diyorlar. Burada her partiye oy veren seçmen var. 860 esnafın tamamının tek bir partili olması mümkün mü? Bizim aramızda AK Parti’li varsa bize hizmet vermeyecekler mi? Ülkenin yönetimine nasıl talip oluyorlar?" dedi.


Acar, mağduriyetlerinin giderilmesi için çalmadıkları kapı bırakmadıklarını ifade ederken, tehdit edildiklerini de öne sürdü.




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