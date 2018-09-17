Pazarcıların eyleminde vatandaş tepkisi: "Pazar yüzünden cenazemizi evden çıkaramıyoruz”

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Özkanlar Pazaryeri'nin kapatılmasının ardından yeni yer gösterilmeyen pazarcı esnafı, mağduriyetin aylardır giderilemediği gerekçesiyle bir kez daha eylem yaptı. Basın açıklaması sırasında bir mahalleli, “Pazar yüzünden hastalarımızı, cenazelerimizi evden çıkaramıyoruz” deyince gerginlik yaşandı.

Yaklaşık 9 ay önce mahkeme kararıyla kapatılan Bayraklı Özkanlar Pazaryeri sebebiyle pazarcı esnafı mağdur oldukları gerekçesiyle basın açıklaması yaptı. Ellerinde dövizlerle Metin Oktay Parkı'nda bir araya gelen pazarcı esnafı ve yakınları tepkilerini dile getirdi. Basın açıklamasını yapan Özkanlar Pazaryeri Platformu Sözcüsü Faysal Acar, “Yeri geldi tehdit edildik, yeri geldi rüşvet teklif edildi. Bizim kimseden korkumuz yok. Çünkü bizler esnafız. Siyasi bir davamız yok. Bizim tek davamız var o da ekmeğimiz. Zamanında Balçova'da yaşanan sorun viyadük altının verilmesiyle çözüldü. Fakat bizim sorunumuz çözülmüyor. Esnaflarımızın tamamı vergi mükellefidir ve tamamı kayıtlıdır. Çünkü biz oda olarak ülkesine faydası olmayan insanı aramıza almadık ve almayız. 860 esnafla birlikte bu semtin sakinleri de mağdur edildi. Bu bir zulümdür” dedi.

Ortam gerildi

Basın açıklaması devam ettiği sırada bir mahalleli pazaryeri sebebiyle hastalarını ve cenazelerini evlerinden çıkaramadıklarını söyleyince kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Mahalle sakini, "Biz pazar kurulmasın demiyoruz. Ancak pazar yüzünden hastalarımızı, cenazelerimizi evden çıkaramadık. Vatandaşın görüşüne de önem verin" diyerek tepkisini dile getirdi. Esnaf yakınları vatandaşa tepki gösterirken, kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Öte yandan, AK Parti Bayraklı ilçe Başkanı Özgür Hızal da parka gelerek esnafa destek mesajı verdi.