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04 Haziran 2018 15:08

Pazaryeri kapanan esnaf, satamadıkları ürünleri Bayraklı Belediye binasına fırlattı

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Özkanlar pazar yerinin kapatılmasının ardından yeni yer gösterilmeyen, pazarcı esnafı, ellerinde kalan meyve ve sebzeleri, kasalar ile belediye önüne getirerek, Bayraklı Belediyesine fırlattı.

Pazaryeri kapanan esnaf, satamadıkları ürünleri Bayraklı Belediye binasına fırlattı

04 Haziran 2018 15:08


Mahkeme kararıyla kapatılan İzmir’in Bayraklı ilçesindeki Özkanlar semt pazarında faaliyet gösteren esnaf, yaklaşık 5 aydır pazar kuramadıklarını belirterek, ilçe belediyesinin kendilerine başka bir alanda yer tahsis edilmesini istiyor. Bunun için uzun süredir İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi önünde eylem yapan esnaf tüm iyi niyetli çabalarından netice alamayınca, bugün yine Bayraklı Belediyesi önünde toplandı. Esnaflar, satamadıkları meyve, sebze ve tekstil ürünlerinin bulunduğu kasalar ile tartılarını Bayraklı Belediyesinin güvenlik kapısından içeriye fırlattı. "Hak, hukuk, adalet", “Verilen sözler hani nerede?” sloganları atan kadın ve erkek esnaflar ellerinde ekmek tutarak taleplerini haykırdı. Çocukların da bulunduğu eylemde onlarca ürün yerlere saçıldı, bir esnaf üzerindeki gömleği yırtarak duruma tepki gösterdi.



"Aramızda intihar etmeye kalkanlar var"


Mağdur olan esnaflar adına konuşan Faysal Acar, "Biz 5 aydır mağduruz. Bakanımız Ahmet Arslan bize yer gösteriyor Bornova’da, Bornova Belediye Belediye Başkanı Olgun Atilla, ’Bayraklı Belediyesi, benim babamın inşaatlarına onay vermedi’ diye ’hayır’ diyor. Valimiz bize arsa gösteriyor, Bayraklı oraya tabela asıyor, ’buraya pazar yaptırmam’ diyor. 40 yıllık pazarcının hali bu. Pazarcı batmış durumda, pazarcı mağdur durumda. Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz; bu işi hükümetimizden başka kimse çözemez. CHP Genel Başkanı dahil tüm milletvekilleriyle görüştük, söz verdiler ama sözlerinde durmadılar. Bir pazar yeri sorununu çözemeyenler, koskoca ülkenin yönetimine talip oluyorlar. Siz önce 860 mağdur esnafın haykırışına kulak verin. Esnafımız ürününü satamıyor, çeklerini ödeyemiyor. Esnaf çalışmıyor ki yazar kasasını ve tartısını kullansın. Ekmeğimizi elimizden aldılar. Aramızda intihar etmeye kalkanlar var" dedi.




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