Pedalhane grubundan Başkan Acar'a teşekkür

Aliağalı bisiklet tutkunları tarafından 2016 yılında kurulan Pedalhane grubu, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret etti.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Pedalhane grubunu ağırladı. Makam odasında gerçekleşen ziyarete Pedalhane yöneticileri; Osman Özcan, Gencer Beken, Gülseren Canberk, Özgür Öztürk, Ahmet Furkan Arabacı ve Selim Duman katıldı.

Grup yöneticileri, pedalhaneye verdiği destekten ötürü ve ilçe genelinde hayata geçirdiği bisiklet yolu projeleri nedeni ile Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür plaketi takdim etti. Pedalhane'nin, bisiklet sporunun yaygınlaşması için Aliağa ve çevresinde sürekli projeler üreten bir grup olduğunu belirten grup başkanı Osman Özcan, "Pedalhane sadece bisiklet binmek değil; sosyal alanlarda da farkındalık oluşturan bir gruptur ve öyle de devam edecektir. Önceliğimiz her zaman Aliağa. Aliağalılara bisiklet sporunu sevdirmek istiyoruz. Aliağa Belediyesi'nin yakın zamanda yaptığı bisikletler yolları bizler için çok faydalı olurken trafik içinde bir nebze ilaç oldu. Bizlerde bisiklet yollarını doldurarak bu yolların boşa yapılmadığını göstermek istiyoruz" dedi.

Aliağa'da bisiklet festivali düzenlemek istediklerini de sözlerine ekleyen Özcan, şöyle devam etti:

"2019 yılı bahar ayında ilk defa gerçekleştirmeyi planladığımız ve geleneksel hale getirmek istediğimiz Aliağa Bisiklet Festivali için Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız Aliağa'yı tanıtmak ve bisiklet turizmine katkı sağlamak. Bu konuda bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'a çok teşekkür ediyoruz.