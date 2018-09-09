Shimano ve Accell Group’un sponsor olarak desteklediği ve Çeşme Belediye Meclis üyesi ve bisiklet sevdalısı Aybars Yıldırım’ın organize ettiği bisiklet turuna 85 amatör bisikletçi katıldı.

Alaçatı Salı Bisikletçileri, Bornova Çarşamba Akşam Bisikletçileri gruplarının yanı sıra İzmir ve Çeşme’den toplam 85 bisikletçinin katıldığı "Pedalla Çeşme" bisiklet turu, bugün, saat 07.30’da, Çiftlik Mahallesi yolundaki bir Beach Club önünden başladı. Bisikletçilere 2 motorlu trafik polisi yol güvenliğini sağlarken, ambulans ve yorulan bisikletçileri almak için bir belediye otobüsü de güzergah boyunca eşlik etti.

40 kilometre yol aldılar

Çiftlik merkezinden geçerek, Çiftlik çevre yolundan Çeşme’ye doğru pedal çeviren bisikletçiler, Çeşme çevre yolu, Ilıca bölünmüş yolu, Alaçatı çamlık yol istikametini takip ederek, otoban köprüsünün yanından Alaçatı Garajı’na doğru yol aldılar. Alaçatı Büyük Sanayi yolundan geçerek Şifne yoluna doğru giden bisikletçiler, Tanay Orman Kampı’nın yanından Ilıca Plajı’na doğru saptılar. Ilıca içinden geçen bisikletçiler, Ilıca Oteli’n önündeki yolu takip ederek, Altınyunus kavşağından Çeşme anayoluna çıktılar. Amatör bisikletçiler, Çeşme çarşısından geçerek, Çiftlik yolundaki, start aldıklarıBeach Club’ta Çeşme turunu tamamladılar.

Sürücüler anlayışlı davrandı

Amatör bisikletçilerin "Pedalla Çeşme" turunda, sürücülerin bisikletçilere anlayışlı davranışları, zaman zaman yavaşlayarak, bisikletçileri arkalarından takip etmeleri dikkat çekerken, Ilıca ve Çeşme merkezinden geçen bisikletçilerin esnaf ve vatandaşlar tarafından ilgi ile izlenmesi ve cep telefonları ile kaydedilmeleri dikkati çekti.

Trafik polislerinin işlek kavşaklarda önlem alarak, bisikletçilerin güvenli geçişlerini sağlamaları ile sorunsuz tamamlanan "Pedalla Çeşme" turunun ardından, amatör bisikletçiler, Dilaila Beach Club’ta birlikte kahvaltı ettiler.

"Amacımız; Çeşme’de bisikletli ulaşım adına farkındalık yaratmak"

"Pedalla Çeşme" adı verilen bisiklet turunun organizatörü Aybars Yıldırım, organizasyon ile ilgili yaptığı açıklamada, Shimano Genel Müdürü Metin Cengiz’in, Çeşme’deki bisikletçilerin faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve böyle bir bisiklet turu düzenlenmesi için öneride bulunduğunu belirterek, "Biz de bu öneriyi sevinerek kabul ettik. Organizasyonumuzu yaptık. Her türlü güvenlik önlemini aldık. Çeşme’de bisikletli ulaşım adına farkındalık yaratmak için ’Pedalla Çeşme’ turunu düzenledik. Turun tamamlanmasının ardından da toplu olarak kahvaltı ediyoruz. Ayrıca sponsor firmalarımızın desteği ile ufak bir çekiliş yaparak, bir yol bisikleti ve çeşitli bisiklet ekipmanlarını hediye edeceğiz" dedi.

"Fosil yakıt yakmayın, yağlarınızı yakın"

Bisiklet turu sırasında, yoldan geçen insanların el sallayarak sempati ile yaklaşması ve arkadan gelen araç sürücülerinin anlayışla ve keyifle arkalarından gelmelerinin önemine işaret eden Yıldırım, "Sürücülerin süratlerini 15 kilometreye kadar düşürerek konvoya katılmaları bile, insanların aslında bisiklete nasıl baktıklarının bir göstergesi oluyor. O yüzden biz de; ’Fosil yakıt yakmayın, yağlarınızı yakın’ diyerek ’aramıza katılın, gideceğiniz yere bisikletle gidin’ çağrısında bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye’de ilk defa yapılacak olan takım yarışları Çeşme’de gerçekleştirilecek"

3-4 Kasım’da Çeşme’de gerçekleştirilecek Veloturk Gran Fondo bisiklet yarışları ile ilgili açıklama da yapan Yıldırım, "Uzun tura bin, kısa tura da bin bisikletçinin katılmasını bekliyoruz. Ayrıca 3 Kasım Cumartesi günü yapılacak olan yarışmaya 23 takım katılacak. Kazanan takımlara sponsor desteği olacağı için takımlar özellikle bu yarışa katılmak istiyorlar. Türkiye’de ilk defa yapılacak olan takım yarışları Çeşme’de gerçekleştirilecek. Takım yarışlarında şampiyon olan takımın içinde bulunan kadın yarışmacı, kendi klasmanında birinci olursa, 40 saniye avantajla öne geçecek. Bütün takımların ve bireysel yarışmacıların ödeyecekleri ücretler, Veloturk’ün projesi olan, bisikleti olmayan ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet sağlamak için kullanılacak. Bu yarışların böyle bir sosyal sorumluluk yönü de var" diye konuştu.

"Pedalla Çeşme" turuna katılan bisikletçilere, kahvaltının ardından gerçekleştirilen çekilişle, çeşitli bisiklet ekipmanları ve bir adet yol bisikleti verildi.