Pedallar unesco yolunda dönecek

250 amatör bisiklet sporcusunun Bergama’da bulunan Kızıl Avlu’dan hareket ederek, Selçuk Efes Antik Kenti’ne kadar olan 200 kilometrelik mesafeyi pedal çevirerek aşacağı organizasyonu için yapılan tanıtım ve basın açıklamasına, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Selçuk Belediye Başkanı Yrd. Doç. Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özel, Ege Orman Vakfı temsilcileri, sponsor firma temsilcileri ve bisiklet gruplarının temsilcileri katıldı.

Bergama ve Selçuk Belediyeleri işbirliği, İzmir Valiliği, İzmir Büyük Şehir Belediyesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) desteği ile 23 - 24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda bu yıl Ege Orman Vakfı ile yapılan anlaşma gereği her katılımcı 3’er adet ağaç dikecek. Turun sonunda bir korunun oluşması ve her yıl dikilecek olan ağaçlarla büyük bir orman oluşturulması hedefleniyor.

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan organizasyon koordinatörü M.Fatih Ertürkmen, geçen sene yapılan organizasyon hakkında bilgiler verdi.Bu sene gerçekleştirilecek olan turla ilgili teknik detayları paylaşan Ertürkmen; “Organizasyonun yıllar içinde daha da genişleyerek hem Türkiye’de bulunan diğer 14 Unesco Dünya Mirasımız, hem de yurt dışında bulunan Unesco Dünya Mirasları arasında gerçekleşecek çok büyük bir farkındalık projesi haline dönüşecektir” dedi.

“Doğaya ve çevreye katkı sunacağız”

Toplantıda söz alan Bergama Belediye Başkan Mehmet Gönenç, bu yıl ikincisi gerçekleşecek organizasyonda önemli bir farkındalık yaratılacağını belirterek, projeyi uluslararası platforma taşımayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Gönenç, “2014 yılındaBergama daha sonrasında da Efes ‘UNESCO DünyaMirası’listesine girdi. Evrensel değerlerimizi tescillemiş olduk. UNESCO’nun temel hedefi tarihi değerleri korumak. Bisiklet sporu isehem doğayı hem de insan sağlığını korumak için önemli bir spor.Bergama ve Selçuk birlikteliğinden doğan bu etkinlik İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka, İzmir Valiliği ve UNESCO Milli Komitenin desteklediği bir organizasyon oldu. Ege Orman Vakfı ile yapılan anlaşma gereği her katılımcı 3 adet ağaç dikecek. Ve bu organizasyonla doğaya ve çevreye de katkı sağlayacağız. 23 Eylül’de herkesi Bergama ya pedal basmaya ve Bergama’nın güzelliklerini görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

“İzmirimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz”

UNESCO’ya girmiş iki kent açısından çok önemli bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade eden Selçuk Belediye Başkanı Yrd. Doç. Dr. Dahi Zeynel Bakıcı ise;“Tarihi öneme sahip bu kentlerimizde, bu türdenorganizasyon ve tanıtımlarınyapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu organizasyonun fikir babası Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’tir. Kendisini böyle bir organizasyonu başlattığı için bir kez daha kutluyorum. Umarım daha da gelişerek ses getirecek bir organizasyon olacak. Tarihi bir havzada bulunuyoruz. Böylesine değerli toprakların kıymetini bilerek üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. İzmir’imizien iyi şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.

“Karşıyaka doğru bir durak”

Geçen sene ilki gerçekleşen organizasyonun çok dikkat çekici ve güzel bir organizasyon olduğunu ifade eden Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özel; “Bergama ve Efes, Dünyaca bilinen iki kent. Ve bir spor kenti olan Karşıyaka’nın da bu organizasyonda bulunması doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Tüm katılımcılara başarılar diliyor ve belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.