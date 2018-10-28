Pekdaş: "Cumhuriyet halkındır"

Sadece resmi törenlerle sınırlı kutlanamaz” dedi.

Konak Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilkini Kılıçreis Mahallesinde düzenlediği 'Cumhuriyet Coşkusuyla Çoğalıyoruz' etkinliklerinin kapanışı Güzelyalı Mahallesinde gerçekleştirildi. Fuat Göztepe Parkı'nda yapılan kutlamalar da tıpkı diğerleri gibi büyük bir coşkuya sahne oldu. Kutlamalara mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterirken, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süslenen park gelenler müzik ve dans eşliğinde eğlenceli bir gün geçirdi. Coşkunun hiç kesilmediği etkinlikte başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cumhuriyetin kurucularına olan saygı, özlem şükranlar da dile getirildi.

Coşku tüm Konak'ı sardı

Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı'nda saat 14.00'de başlayan kutlamalarda ilk olarak Grup Aksak Ritim sahne aldı. Ardından salsa gösterisi izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Dans gösterileriyle renklenen etkinlikte coşku Grup Smyrna'nın ezgileriyle doruğa ulaştı. Pantomim gösterilerinin zenginleştirdiği kutlamalar vals ve tango gösterileriyle sürdü. Etkinlik Grup Odak ve ardından Copeart'ın seslendirdiği günümüzün en beğenilen popüler şarkılarıyla son buldu.

"Sadece resmi törenlerle olmaz"

Etkinliği başından sonuna kadar takip eden Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, yaptığı konuşmada dayanışma ve paylaşmanın önemine değindi. Dünyada paylaşmanın öneminin arttığını dile getiren Pekdaş, Konak Belediyesi olarak uluslararası bir yapıya sahip Paylaşan Kentler Ağı'na dahil olduklarını söyledi. “Cumhuriyetin 95. yılında, cumhuriyetin kenti İzmir'de, paylaşan kent Konak'ta cumhuriyet coşkusunu çoğaltmak istiyoruz” diyen Pekdaş şöyle konuştu: “Cumhuriyet kutlamalarını resmi törenlerden çıkarıp, kadın ve erkeğin birlikte, özgür biçimde coşkuyla kutlamasını istiyoruz. Çünkü cumhuriyet halkındır, halka aittir. Sadece resmi törenlerle sınırlı kutlanamaz. İzmirli cumhuriyeti hayatın her alanında kutlar. Mahallelerde coşkuyla kutlamak da bunların en güzeli.” Konuşmaların ardından Başkan Pekdaş, Güzelyalı sakinleriyle sohbet etti.