Pekdaş: "Kadın olduğum için aday oldum"

Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Siyaset Okulu'nda ders veren Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, yerel yönetimlerde kadınların daha çok görev alması gerektiğini vurgulayarak, “Kadın olmasaydım belediye başkanlığına aday olmazdım öncelikle kadın kimliğimden ötürü aday oldum” dedi.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Siyaset Okulu'nun Yaz 2018 Programına katılarak ‘Belediyelerde İyi Örnekler' konusunda ders verdi. Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde yer alan İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleşen derse Türkiye'nin 21 farklı şehrinden, farklı siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerine üye 35 genç katıldı. İlk bölümünde kent yönetimi ve hizmet anlayışı konularında kısa bir sunum gerçekleştiren Başkan Pekdaş, ikinci bölümde ise katılımcıların sorularını yanıtladı.

88 yılda 118 kadın başkan

Türkiye'de kadınların siyasette yeterince yer almadığına vurgu yapan Başkan Pekdaş, belediye seçimlerinde kadınların aday olabilme hakkı elde ettiği 1930 yılından bugüne kadar 31 bin erkek belediye başkanı seçilirken, bu sayının kadınlarda sadece 118 olduğunu belirtti. Bu azlığa dikkat çeken Pekdaş, “Ben CHP'nin bu dönem seçilen 6 kadın belediye başkanından biriyim. Kadın olmasaydım belediye başkanlığına aday olmazdım öncelikle kadın kimliğimden ötürü aday oldum” diye konuştu. Kadınların siyasette erkeklerle mücadele etmesi gerektiğini de dile getiren Pekdaş, “Biz kadınların dayanışma içinde olması gerekiyor. İstikrarlı, sürekli ve yılmadan mücadele etmemiz lazım. Ben birçok seçim kaybettim. 1999'da belediye başkanlığı için önseçimde aday oldum, kaybettim. Kaybettiğim seçimler kazandıklarından hep çok daha fazla oldu. Kadınlar ne yazık ki kaybetmeyi pek hazmedemiyor. Oysa kıskanacak derecede isteyeceksiniz ve ona sahip çıkıp, istikrarlı şekilde takip edeceksiniz. Kimse kimseye bu görevleri altın tepsi içinde sunmuyor” dedi.

"İnsan hakları kamunun görevi"

Sunumunda yerel yönetim anlayışını da anlatan Başkan Pekdaş, kendisini kamucu anlayışla, insan haklarını ön planda tutan bir başkan olarak tanımladı. İnsan haklarının kamunun görevi olduğunu dile getiren Pekdaş, şöyle konuştu: “Bizler kamusal görev yapıyorsak insan hakları temeli bir belediyeciliği de hayata geçirmek zorundayız. Günümüzde şehirler büyüdü ve hantallaştı, eski kimliklerini kaybetti. Bu hormonlu büyüme, her şeye rant olarak bakan bir zihniyeti de geliştirdi. Yurttaşlık kavramı yok oldu. Oysa bizim yurttaşlık bilinci geliştirmemiz lazım. Kamunun görevi insan haklarını en iyi şekilde yerine getirmektir. Bu yüzden kamusal alanları artırmak, bu alanlarda sunulan faaliyetleri çoğaltmak lazım."

“Hayaller kurun ve iddialı olun"

Pekdaş, belediye başkanı olarak ‘Marka kent ve projeci belediyecilik anlayışına' inanmadığını da dile getirmek, bu kavramların neo liberalizmin dayatması olduğunu savundu. Pekdaş, Türkiye'deki ilçe belediyeleri arasında Konak Belediyesinin bütçesini en iyi yöneten belediyelerin başında geldiğini belirterek, vadesi gelmiş ve ya ödenmemiş hiçbir borcunun bulunmadığının altını çizdi. Pekdaş, kısıtlı bütçelerine rağmen yeni yatırımlar yaptıklarını, eskimiş belediye araç filosunu yenilediklerini, ilçenin farklı noktalarında hizmet binaları açtıklarını, bunlara ek olarak da toplamda 30 milyon TL'yi bulan kamulaştırmalar yaptıklarını dile getirdi. Keyifli geçen ders sonunda gençlere tavsiyelerde de bulunan Pekdaş, “Hayaller kurun ve iddialı olun. Karamsar olmayın. Enseyi karartmamak lazım. Dünya yeniden şekilleniyor. Çalışmak gerekiyor. Gündelik politikanın açmazına düşerseniz, ideolojik olarak yenilenme sağlamazsanız, yaratıcı politikalar geliştiremezsiniz, günü kurtaran politikalarla bir yere varamazsınız” diye konuştu. Ders sonu Başkan Pekdaş, siyaset okulu öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.