Pekdaş: "Kendimi çok şanslı hissediyorum"

1925 Gençlik ve Spor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katılan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 24 kilometrekare alanla Türkiye'nin en küçük ilçelerinden biri olmalarına karşılık Göztepe, Altay ve Altınordu gibi başarılarıyla adını dünyaya duyurmuş üç spor kulübüne ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Ben kendimi çok şanslı biri olarak hissediyorum” dedi.

İzmir'in merkez ilçesi Konak'ta 2016 yılında kurulan 1925 Gençlik ve Spor Kulübü'nün 2. kuruluş yıl dönümü kutlamaları futbol şölenine dönüştü. Konak Belediyesinin Halkapınar'daki sahasında gerçekleşen etkinlik sarı-kırmızı renklere gönül vermiş minik sporcuların şovuna sahne oldu. Kutlamalara İzmir'in tek Süper Lig temsilcisi Göztepe'nin başarılı futbolcuları Alpaslan Öztürk, Yalçın Kazan, Göktuğ Bakırtaş ve Axel Ngando da katıldı. Dört futbolcu, 1925 Kulübü'nün minik oyuncularıyla sahada gösteri maçı yaptı. Kutlamalarda kadın futbolunda adını tarihe altın harflerle yazdıran Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı ile 1925 Gençlik ve Spor Kulübü Altyapı U17 takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi.

"Göğsümüzü kabarttılar"

1925 Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Behçet Şenözhür, törende yaptığı konuşmada yeni kurulmuş bir kulüp olmalarına karşılık iki binden fazla çocuğa ulaştıklarını ifade ederek, "1925 Gençlik ve Spor Kulübü olarak daha yolun başındayız. Gelecekte daha güzel işlere imza atmak istiyoruz. Göztepemize ve Türk futboluna zeki, çevik ve ahlaklı futbolcular kazandıracağız. Bu organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. Kutlamalara katılan Göztepe Spor Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya da özveriyle yeni spor alanları sağladığı için Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a teşekkür ederek, "Başkanımız ne zaman kapısını çalsak bizi hiç geri çevirmedi. Onun öncülüğünde Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı da Türkiye ve Avrupa'da göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bu başarılarından ötürü canı gönülden kutlarım" diye konuştu.

"Başarıyı yükseltmemiz lazım"

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ise konuşmasında Konak'ın 24 kilometrekare alanla Türkiye'nin en küçük ilçelerinden biri olmasına karşılık adını dünyaya duyurmuş üç spor kulübüne evsahipliği yapmasından duydukları gururu dile getirdi. Pekdaş, “Göztepe Süper Lig'de, Altay ve Altınordu 1. Lig'de mücadele ediyor. Bu nedenle ben kendimi çok şanslı biri olarak hissediyorum. Bu başarıyı daha da yükseltmek zorundayız. Çünkü bu kent, büyük Atatürk'ün, kurtuluş ve kuruluşun kentidir. Bu ülkenin özgürlüğü için, barış ve esenliği için mücadele vermiş şehitlerimize ve gazilerimize borcumuz var. Onlara layık bir gençlik olarak çalışmalı ve yaşamalıyız. Çocuklarımızın özgür bir ülkede, özgür bireyler olarak mutlu yaşamasını ve iyi yurttaşlar olmasını istiyoruz" dedi. Konuşmaların ardından 1925 yöneticileri Başkan Pekdaş'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür çiçeği sundu. Kutlamalar yıl dönümü pastasının kesilmesiyle son buldu.