Pekdaş’tan eğitimli babalara sertifika

Çocuk gelişiminde babaların önemine dikkat çekmek amacıyla Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğinde başlatılan ‘İlk İş Babalık’ eğitimine katılan babaları tebrik eden Pekdaş, katılım gösteren personele teşekkür etti.

Konak Belediyesi ve AÇEV işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen ‘İlk İş Babalık’ eğitimlerine 3-11 yaş arası çocuğu olan toplam 470 erkek personel katılıyor. AÇEV tarafından 1996 yılından bu yana sürdürülen Baba Destek Eğitim Programı 10 hafta sürüyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan babalara sertifika veriliyor. Etap etap düzenlenen eğitimlerin son etabını başarıyla tamamlayan personele sertifikaları Konak Belediyesi’nin Gürçeşme’deki Temizlik İşleri Şantiyesi’nde verildi. Törende eğitimlerini başarıyla tamamlayan personeller sertifikalarını Başkan Pekdaş’ın elinden aldı. Törende konuşan Başkan Pekdoaş, katılım gösteren personele ve emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu eğitim her açıdan çok yararlı oldu. Katılanlara ve eğitimleri verenlere teşekkür ediyorum. Baba Destek Eğitim Programı sayesinde babalar eşlerine çocuklarının gelişimi için destek olmayı öğrendi. Özveriyle eğitimlere gelen babalara bu önemi gösterdikleri için teşekkür ederiz” dedi. Pekdaş, etap etap verilen eğitimlerin devam edeceğini de belirtti.

10 hafta eğitim verildi

İlk İş Babalık eğitimine Konak Belediyesi’nin Temizlik, Zabıta, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü’nden erkek çalışanlar katıldı. 10 hafta süren eğitimler Konak Belediyesi Zeytinlik Semt Merkezi’nde verildi. Baba Destek Eğitim Programı (BADEP) kapsamında çocuk gelişimine yönelik 25 saatlik programda babaların yanı sıra annelere yönelik de iki oturum gerçekleştirildi. Babanın çocuk gelişiminde aktif rol ve sorumluluk alması amacıyla uygulanan eğitimde; baba olarak çocuklarının hayatındaki rolleri, çocuklarıyla doğru iletişimin nasıl kurulacağı, ilgi, tutum, davranış ve paylaşımın yanı sıra çocuklarıyla kaliteli ve keyifli zaman geçirmelerinin önemi konularına yer verildi. İlk etabın ardından eğitimlerin yeni katılımlarla devam edeceği açıklandı.