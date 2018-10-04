Pekdaş'tan Gültepe açıklaması: "Son yıllarda yapılmış en güzel plandır"

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, toplam 15 mahalleyi kapsayan yeni Gültepe İmar Planları hakkında bölge muhtarlarından gelen soruları tek tek cevaplayarak, "Hazırladığımız bu plan bana göre Türkiye genelinde son yıllarda yapılmış, insana yakışan en güzel plandır. Biz hemşerilerimizin doğup büyüdükleri semtlerini terk etmelerini istemiyoruz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Muharrem ayı dolayısıyla Gültepe Semti'nde vatandaşlara aşure dağıttı. Semt Meydanında gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Pekdaş, daha sonra Anadolu Mahalle Muhtarı Mustafa Sarıçaylak'ın muhtarlık ofisini ziyaret etti. Burada bölgedeki diğer muhtarlarla da görüşen Pekdaş, geçen pazartesi belediye meclisinde kabul edilen ‘Gültepe Planlama Bölgesi'nin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu'yla ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi.

Toplam 15 mahalleyi kapsayan yeni Gültepe İmar Planları hakkında bölge muhtarlarından gelen soruları tek tek cevaplayan Başkan Pekdaş, hazırlanan planların Gültepe için en doğru ve uygulanabilir olduğunu söyledi. Gültepe'yi gayrimenkul ortaklıklarıyla, büyük inşaat şirketleriyle yepyeni bir şehir haline getirmek istemediklerini belirten Pekdaş, "Hazırladığımız bu plan bana göre Türkiye genelinde son yıllarda yapılmış, insana yakışan en güzel plandır. Biz hemşerilerimizin doğup büyüdükleri semtlerini terk etmelerini istemiyoruz. Onların orada oturabileceği şekilde evlerini yenileyecekleri bir plan yaptık. Yollarıyla, parklarıyla, sosyal donatı alanlarıyla, okul, sağlık ocağı gibi kamu binalarıyla bölge halkına yakışır bir çalışma oldu. O nedenle inşaat alanları en az 700 metrekare olsun dedik. İnsanlar kendi evlerini komşularıyla bir araya gelip yapabilsinler istedik" dedi.

Yeni imar planıyla birlikte bölgede yıllardan beri merak edilen Çıtak arazisinin ne olacağı konusunda da bir netliğe vardıklarını dile getiren Pekdaş, tapusu belediyede olan araziyi üzerinde oturanlara vereceklerini söyledi. Burada yaşayanların tapularına kavuşma imkanı bulacağını dile getiren Pekdaş, “Burada yaşayan insanların tapularına kavuşma imkanı geldi. Belediyeye ait olan bölümde yaşayan hemşehrilerimizin mağduriyetini gidermeye yönelik çalışmalara başladık. Çok yakında kolay ödeme yöntemleriyle tapularını alabilecekler” diye konuştu.