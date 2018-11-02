Petkim, 9 ayda 915 milyon TL net kâr elde etti

SOCAR'ın Türkiye'nin iştiraki, Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi Petkim, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde sonuçlar elde eden Petkim'in kârlılığı, yılın ikinci çeyreğindeki verilere oranla artış gösterdi. Petkim, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde; faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını (FAVÖK) yılın ikinci çeyreğine yüzde 75 artırırken, 9 ayda 915 milyon TL net kâr elde etme başarısını yakaladı. Üçüncü çeyrekte, Petkim'in 4 yıl önce kapasitesini artırdığı Etilen Fabrikası'nın kullanım oranı ise yüzde 100'e ulaştı.

Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, yılın ilk 9 ayında gösterdikleri başarıyı; verimlilik odaklı proje, yatırım ve ortaklıklarının yanı sıra teknoloji ve AR-GE'ye yaptıkları yatırımlarla elde ettiklerini belirterek, "Gelişmekte olan ülkelerin içinden geçtikleri dalgalı piyasa koşullarına rağmen katma değerli üretimin gücüne olan inancımızla, iç piyasaya ürün sunmaya devam ettik. Türkiye'nin cari açığının azaltılmasına katkı sağlayacak üretim gücümüzü ve yatırımlarımızı daha verimli kılmaya odaklandığımız 2018 yılı bizim için pek çok anlamda bir dönüşüm yılı oldu. Yılın başında, ekim ayında açılan STAR Rafineri'ye dolaylı olarak yüzde 18 ortak olmak üzere adım attık. Bu ortaklık için 240 milyon dolarlık ikinci taksit ödemesini eylül ayında gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde STAR Rafineri'den navlun ücreti ödemeden ve aynı standartta alacağımız ham madde ile verimliliğimizi daha da artıracağız. Tüm süreçlerimizi uçtan uca gözden geçirerek Petkim değer zinciri doğrultusunda verimlilik oluşturacak fonksiyonlar arası iyileştirme projelerimizi uygularken Petkim'in son yıllarda giderek artan rekor kârlılığını ve performansını koruyacak güçlü planlar yapıyoruz" dedi.