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27 Aralık 2016 17:35

Petkim okullara 300 kitap dağıttı

Petkim okullara 300 kitap dağıttı

27 Aralık 2016 17:35

İzmir’in Aliağa ilçesindeki sanayi kuruluşu Petkim, kentteki okullara toplamda 300 adet kitap dağıttı.
Aliağa ilçesindeki dev sanayi kuruluşu Petkim, kentteki okullara kitap dağıtma kararı aldı. Bu kapsamda, hazırlanan 300 kitap törenle Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Kitap dağıtım töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, eğitime yapılan yatırım en iyi yatırım olduğunu belirtti.
Programa ayrıca, Petkim İdari İşler Müdürü Nijat Novruzov, Petkim Kurumsal İletişim Uzmanı İrem Koçtaş ve okul müdürleri de katıldı.



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