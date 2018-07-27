Petkim Olimpiyatları’nda dereceye girenlere ödülleri verildi

Ş‘nin çalışanlarının motivasyonu arttırma ve spora teşvik etmek için "Petkim Olimpiyatları" adı altında düzenlediği sportif müsabakalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

Aliağa ilçesinde 29 Haziran’da başlayan Petkim Etkinlik Kulübü’nün organize ettiği Petkim Olimpiyatları dün akşam gerçekleşen ödül töreni ile sona erdi. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, satranç, langırt ve tavla dallarında tam 518 Petkimli’nin katıldığı olimpiyatlarda şampiyon ve finalistler, ödüllerini görkemli bir törenle Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov’dan aldılar.

Ödül töreninde konuşan Kurumsal İletişim Müdürü Bilge O’Flaery, 29 haziranda başlayan turnuvanın keyifli şekilde sona erdiğini belirterek, ”Petkim ailesi olarak birlikte spor yapmanın keyfini yaşadık. Umarın herkes bizim kadar keyif almıştır. Güzel bir katılım oldu. Bu olimpiyatlar hızlı bir şekilde bir ay içerisinde gerçekleşti. Önümüzdeki sene katılımların daha fazla olacağına inanıyorum. Bunu geleneksel hale dönüştüreceğiz inşallah. Katılan sporcularımıza teşekkür ederiz” dedi.

Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov da, yarışmaların güzel bir ortamda yapıldığını, kendisinin de bu yarışmalara katıldığını belirtti. Mammadov; ”Öncelikle burada yarışmalara katılan arkadaşlarımı kutlarım. Güzel bir organizasyon oldu. Burada sizlerle ve ailelerinizle birlikte olmak beni mutlu etti. Santraç turnuvasına katıldım, tavlaya da katılmak istedim ama arkadaşlar geç kaldığımı belirtiler. Bu bana göre bir bahane, benim gibi güçlü bir rakibi istemediler. Ama olsun seneye tekrar katılırım. Bu organizasyonda emeği geçen başta kurumsal iletişim müdürümüz olmak üzere tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu etkinliği her sene düzenlemeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.