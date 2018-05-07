Petkim’den ilk 3 ayda 126 milyon TL net kar

Şirket, yılın ilk 3 ayında 126 milyon TL net kar elde ederken, aktif büyüklüğü ise yüzde 30 artışla 10 miyar TL seviyesini aştı. Petkim’in 2017 yılını rekor kârla kapattığını belirten Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, bu kârlılığı yatırımcıyla paylaşma kararı aldıklarını, bu kapsamda 540 milyon TL tutarındaki nakit temettüyü 3 Mayıs’tan itibaren dağıtmaya başladıklarını açıkladı.

Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov’un verdiği bilgilere göre şirket yılın ilk 3 ayında 126 milyon TL net kar elde ederken, aktif büyüklüğü ise yüzde 30 artışla 10 miyar TL seviyesini aştı.

Yüzde 18 oranında ortak

SOCAR Türkiye’nin iştiraki, Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi Petkim, yılın ilk 3 ayında 126 milyon TL net kâr elde etti. Petkim’in Ocak-Mart döneminde aktif büyüklüğü yüzde 30 oranında artarak 10 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin net satışları aynı dönemde 1,9 milyar TL olurken, net satış artış oranı yüzde 6 olarak gerçekleşti. Petkim’in ilk çeyrekteki etilen ünitesi kapasite kullanım oranı, gerçekleştirilen bakım duruşları nedeniyle yüzde 86 olarak gerçekleşti. Petrokimya piyasası dışındaki alanlarda da gelir çeşitliliğini artırma stratejisi bulunan Petkim, bu amaçla Ocak ayında 720 milyon dolar karşılığında STAR Rafineri’de dolaylı olarak yüzde 18 oranında ortak olmak üzere sözleşme imzaladı. Art arda açıkladığı güçlü finansal sonuçlarıyla yatırımcıların güvenini artıran Petkim, bu satın almanın finansmanını sağlamak amacıyla 5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında tahvil ihracını da başarılı bir şekilde 26 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirdi.

"Verimlilik odaklı yeni başarılar"

Petkim Genel Müdürü Mammadov, kârlılığı yatırımcıyla paylaşma kararı aldıklarını, bu kapsamda 540 milyon TL tutarındaki nakit temettüyü 3 Mayıs’tan itibaren dağıtmaya başladıklarını söyledi. Mammadov, Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için sürekli çalıştıklarını dile getirerek “Verimli iş ortaklıklarıyla katkımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla STAR Rafineri’ye dolaylı olarak yüzde 18 oranında ortak olmak için 500 milyon dolarlık tahvil ihracını 26 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirdik. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Şubat 2018 verilerine göre bu yılın ilk iki ayında yurt dışına tahvil ihraç eden tek özel sektör kuruluşu olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

2018 yılının zorlu olmakla birlikte Petkim’in yeni başarılara imza atacağı bir dönüşüm yılı olacağını belirten Mammadov, “Piyasa koşulları açısından daha zorlu geçmesini beklediğimiz 2018’de Petkim’in verimlilik odaklı yeni başarılara imza atacağı bir döneme hazırlanıyoruz. Global olarak petrol fiyatlarının artması hammadde maliyetlerini artırıyor. Fabrika verimliliklerini artıracak yatırımların yapılmasını temin etmek için bakım duruşları iş planına alındı. Örneğin, birinci çeyrekte bazı fabrikalarımızda bakım duruşu yaptık. Bunun yanı sıra, STAR Rafineri’nin üretime geçmesiyle doğacak fırsatları iyi kullanma kararlılığıyla hareket planımız oluşturuldu” diye konuştu.

Endüstri 4.0 dönüşümü

Orta vadeli bir proje olan dijitalleşmede de yıl sonunda ilk çıktıları almayı hedeflediklerini belirten Anar Mammadov, şöyle devam etti:

“Bu yıl uygulayacağımız önemli bir inisiyatif de dijitalleşme ve bu kapsamda Endüstri 4.0 dönüşümüdür. Dijitalleşme yol haritamızı oluşturarak bu konuda ilk adımı attık. Bu yolculuğumuzda 2017 yılında hayata geçirmeye başladığımız gelişmiş analitik uygulamaları önümüzdeki dönemde de geliştirerek sürdüreceğiz. Nihai hedefimiz olan Azerbaycan ve Türkiye’de Petkim’i en iyi dijital şirket seviyesine getirmek için çaba gösteriyoruz.”