Petkimspor, Adam Smith ile anlaştı

Ligi ekiplerinden Petkimspor, Amerikalı oyun kurucu Adam Smith ile anlaştı.

Geçen sezon Fransa Süper Ligi’nde şampiyon olan ve Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Elan Chalon‘da forma giyen Amerikalı oyun kurucu Adam Smith, Petkimspor ile anlaştı.

Elan Chalon forması ile ligde 8 maç oynayan 25 yaşındaki Smith, bu maçlarda 28.8 dakika, 12.3 sayı, 2.1 ribaunt, 3.3 asist ortalamaları yakalarken, Şampiyonlar Liginde çıktığı 4 maçta 28.4 dakika, 13.5 sayı, 3.5 ribaunt, 4 asist ortalaması yakalamıştı.