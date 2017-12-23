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23 Aralık 2017 20:12

Petkimspor’da Aziz Bekir dönemi sona erdi

Türkiye Basketbol 1.

Petkimspor’da Aziz Bekir dönemi sona erdi

23 Aralık 2017 20:12

Ligi 15. hafta karşılaşmasında Akhisar Belediyesini 76-77 yenen Petkimspor’da Başantrenör Aziz Bekir maç sonrası yaptığı basın açıklamasında, takımdan ayrıldığını açıkladı.


Lig takımlarından Petkimspor’da Başantrenör Mete Babaoğlu‘nun yerine gelen Aziz Bekir maç sonrasında yaptığı basın açıklamasında, Petkimspor camiasından özür dileyerek takımdan ayrıldığını, Tahincioğlu Basketbol Ligi’nden oynayan Muratbey Uşak ile anlaştığını söyledi.


Asıl adı Adis Beciragic olan 1969 Saraybosna doğumlu Aziz Bekir, savaş sonrası Basketbol kariyeri boyunca Türkiye’de PTT (Türk Telekom) ve Ülkerspor formaları giydi. Bekir, antrenörlük kariyerinde ise milli takım yardımcı antrenörlüğünün yanı sıra çok sayıda kulüp çalıştırdı. Bekir son olarak önceki sezon Konyaspor ile çalıştı.




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