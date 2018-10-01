Petrol istasyonunda alev alan motorunu canı pahasına böyle uzaklaştırdı

İzmir'de kullandığı motosiklete istasyondan yakıt alan bir sürücü, üzerindeki motorun aniden alev almasıyla ölümden döndü. İstasyonda bulunan ve ne olduğunu anlamayan sürücü, alev topuna dönen motosikletteki yangının petrol pompalarına sıçramamasını da motoru canı pahasına uzaklaştırarak önledi.

Yürekleri ağza getiren olay bir petrol istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre motosiklet sürücüsü, kullandığı motora yakıt almak için istasyona geldi. Sürücü, motoruna yakıt aldıktan sonra ise çalıştırarak yoluna devam etmek istedi. Genç adam, istasyonda motorunu çalıştırdıktan bir müddet sonra ise motosiklet aniden alev aldı. Motor bölümünden alev alan motosikletteki alevler bir anda büyüdü ve sürücüde can havliyle motordan aşağıya indi.

Canı pahasına petrol pompalarından uzaklaştırdı

İstasyonda benzin pompalarının yanında bulunan adam, yangının petrol pompalarına sıçramaması için ise canını tehlikeyi attı. Sürücü, alev olan motoru birkaç metre ileriye doğru götürdü ve daha sonrada alevlerden etkilenince yere bıraktı. Bu sırada olaya şahit olan petrol istasyonundaki görevlilerde yangına yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek motosikleti söndürdü.

Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye istasyonun güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde ise motorun aniden alev alması ve sürücünün motosikletini uzaklaştırması yer alıyor. Anbean kaydedilen anlarda, görevlilerde yangına müdahale ediyor ve istasyonda olası bir facianın da önüne geçiliyor.