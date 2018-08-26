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26 Ağustos 2018 01:06

Philippe Cocu: “Şansımız yoktu”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Philippe Cocu, 1-0 kaybettiği Göztepe maçında şansın yanlarında olmadığını söyledi.

Philippe Cocu: “Şansımız yoktu”

26 Ağustos 2018 01:06


Spor Toto Süper Lig’in 3. hafta maçında deplasmanda Göztepe’ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe’nin teknik direktörü Philippe Cocu, maçın ilk yarısına iyi başladıklarını ifade ederek, “Henüz 2. dakikada gol pozisyonu yakaladık. Biraz şansın yanımızda olması gerekiyordu. İlk gole çok ihtiyacımız vardı ama ilk yarıda şansımız yoktu. Rakibin ürettiği nadir pozisyonlardan biri kalemizde golle sonuçlandı. Kalemize attıkları ilk şut gol oldu. Biz şuan kendi kendimizle mücadele ediyoruz. Zamanımız vardı ama futbolun içerisinde zaman yetmiyor. O zamanı doğru kullanabilmeniz gerekiyor. Bu noktada eksiktik. İşler yarım yamalak gitti. Aceleci davrandık. Son dakikada Mehmet Ekici’nin frikiğinde şans yanımızda olsa berabere bitirebilirdik maçı. En azından beraberliği hak ettiğimizi düşünüyorum. Ayağa kalkıp yolumuza devam etmek zorundayız” dedi.


Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkan futbolcuların iyi bir skor almaları gerektiğini aktaran Cocu, “Giden oyuncular var ama gelen oyuncular da oldu. Gelen oyuncular bizimle antrenmana çıkmadı henüz. Gidenlerin takım içerisinde bir etkisi var ama bu akşamki mağlubiyetin bahanesi bu değil” diye konuştu.




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