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18 Haziran 2017 12:33

Pınar Aylin "Peri Masalı" ile edebiyat dünyasında

Söz yazarı, besteci ve şarkıcı Pınar Aylin, ilk kitabı "Peri Masalı" ile edebiyat dünyasına da adım attı.

Pınar Aylin

18 Haziran 2017 12:33


Sanatçı Pınar Aylin, ilk kitabı Peri Masalı’nın imza gününü İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi’nde yaptı. Edebiyat dünyasına adım attığı ilk kitabı hakkında bilgi veren Pınar Aylin, 20 yıllık müzik kariyerinde 8 albüm ürettiğini belirterek, "Peri Masalı adlı kitabım, bana hayatımın ikinci yarısı gibi geliyor" dedi.



"Bu kitap pat diye ortaya çıkmadı"


Peri Masalı’nın, 2012 yılında başlayan bir yolculuğun hikayesi olduğunu ifade eden Aylin, "5 seneden bahsediyoruz. Bu kitap pat diye ortaya çıkmadı. Önce 21 geldi. Roman bu. Ama Peri Masalı, biraz daha yumuşatılmış, aşk katılmış hali. 21 ise çok daha dolu, çok daha öz benden çıkanlar. İki kitabı iç içe geçirdik diyebiliriz. İlk önce 21, kişisel gelişim diye adlandırılan, benim tanımını pek sevmediğim ama benim için en kıymetli bölüm çıktı. Sonrasında da geçen sene 21’in bitmesi ile birlikte sevgili Yelda ile birlikte böyle bir karar verdik. Dedi ki, ’Bunu bir romanla birleştirirsen muhteşem bir şey ortaya çıkabilir.’ Ben de bunun üzerine, ’Gerçekten zor bir şey istiyorsun’ diyerek buraya geldim. 3 senedir Çeşme’de yaşıyorum. Ne kadar mutluyum bilemezsiniz" diye konuştu.



"Senaryolaşması çok güzel olur"


Romanların devamının geleceğini de söyleyen Pınar Aylin, şöyle devam etti:


"Peri Masalı’nın senaryolaşması çok güzel olur. Benim gönlümde Peri Masalı ile ilgili film var ama biraz büyük prodüksiyon. Zor olur. Bu filmde Peri’yi kimin oynaması gerektiğini düşündüm kitabı yazarken. Aslında Nicole Kidman’ın biraz daha genç olmasını arzu ederdim ama onun veliahtı bence Charles Delon. Hayallerin sınırı yok ya, benim de gönlümde böyle bir prodüksiyon var."


Pınar Aylin, söyleşinin ardından ilk kitabını okurları için imzaladı.




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