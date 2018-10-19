Piriştina, yoğun ilgiyle ikinci dönem için aday adayı oldu

Buca Belediye Başkanlığı'na ikinci dönem adaylık dosyasını teslim etmek için eşi Ahu Piriştina ve annesi Mine Piriştina ile Belediye Hizmet Binası'ndan çıkan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina'yı binlerce Bucalı karşıladı. Coşkulu kalabalığı gören Başkan Piriştina duygu dolu anlar yaşadı. Ellerinde bayraklar ve “Buca seninle gurur duyuyor” sloganlarıyla karşılaşan Başkan Piriştina, "5 yıllık tecrübeyle yola çıkarken heyecanlanmam sanıyordum; ama sizlerin bu coşkusu karşısında konuşmakta zorlanıyorum. İyi ki varsınız. Sizle olmak, sizlerle yol yürümek her şeye değer. Sizlerin önünde söz veriyorum; ikinci 5 yılda daha çok çalışacağız. Bizi yalnız bırakmadığınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Onur duyduğum partime gidiyorum. Yolumuz açık olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi.

CHP Buca İlçe Başkanlığı'na yürüyen Başkan Piriştina'ya çevre esnaf ve vatandaşlarda destek verdi. Bucalı vatandaşlar ve partililer, CHP Buca İlçe Başkanlığı'nda da Başkan Piriştina'yı yalnız bırakmadı, salonu hınca hınç doldurdu.

Adaylık başvuru belgelerini CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ'a teslim eden Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "İnanın 5 yıl öncesinden çok daha heyecanlıyım. Söz veriyorum. Dün olduğu gibi yarın da sizi mahcup etmeyecek var gücümüzle kent için çalışacağız. Benim gibi bu göreve talip olan tüm aday arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Görev kime verilirse verilsin Bucamızın 47 mahallesi için omuz omuza çalışacak, başarımızı katlayarak sürdüreceğiz" diye konuştu.

Vatandaşların yoğun katılımıyla adeta mitinge dönen adaylık başvurusu CHP İlçe Başkanlığı çıkışında da sürdü. Coşkulu hemşehrilerine bir kez daha seslenen Başkan Levent Piriştina, "Çok mutlu oldum, sizinle gurur duydum. Buradan bir kez daha emriniz de olduğumu söylemek istiyorum" diye aktardı.