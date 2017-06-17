Piriştina’ya Babalar Günü sürprizi

Minik çocukların sürpriz kutlamasıyla şaşıran Başkan Levent Piriştina, “Benim 2 çocuğum vardı, şimdi 22 oldu. Çok gururlandım, onur duydum” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina Babalar Günü öncesinde makamında sürpriz bir konuklar ağırladı. Yaşları 3 ile 12 arasında değişen 20 çocuk Başkan Piriştina’nın “Babalar Günü”nü kutladı. Babalarını küçük yaşta kaybeden 20 minik hemşerisinin bu sürprizi karşısında önce duygulanan Başkan Piriştina, ziyaretin ilerleyen dakikalarında keyifli anlar yaşadı. Ellerinde pastaları ve “Babalar günün kutlu olsun Babacım” yazan hediye resimleriyle makam kapısında beliren 20 minik Bucalı, Başkan Levent Piriştina’yla birlikte pasta kesti.

“2 çocuğum vardı, şimdi 22 oldu”

Miniklerin kendi elleriyle yaptıkları resimleri hediye etmesiyle babalık mutluluğu katlanan Başkan Piriştina’da onlara hediyeler verdi.

Renkli görüntülere sahne olan ziyaret karşısında önce duygulanan, sonrasında ise neşeli anlar yaşayan Başkan Levent Piriştina, “2 çocuğum vardı, şimdi sizlerle 22 oldu. Bana bu payeyi layık gördüğünüz ve kutlamaya geldiğiniz için çok gururluyum, onur duydum. İnşallah sizler de büyüyünce anneler ve babalar gününü sevdiklerinizle doya doya yaşarsınız” diye duygularını dile getirdi.

Makam masasını çeviren yeni evlatlarıyla bol bol resim çektiren Başkan Piriştina, tüm babaların babalar gününü çocuklarla birlikte kutladı.