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Pişkin hırsız cep telefonunu böyle rahatça çaldı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir çiçekçiye giren hırsız, masadaki telefonu rahatça cebine atarken, o anlar kameraya yansıdı.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir çiçekçiye giren hırsız, masadaki telefonu rahatça cebine atarken, o anlar kameraya yansıdı.


Hırsızlık, Erzene Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir çiçekçi dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hırsız, iş yerine girdi ve rahatça etraftaki çiçeklere baktı. Hırsız bu sırada iş yeri sahibini oyalayarak dikkatini de dağıttı. Hırsızlık zanlısı, daha sonra da rahat bir şekilde masadaki telefonu saniyeler içerisinde cebine attı. İş yeri sahibi ise daha sonrada telefonunu aradı; ancak bir türlü bulamadı. Adamdan şüphelenen iş yeri sahibi, güvenlik kameralarını taradı ve telefonunun çalındığını fark etti.


Durum polise bildirilirken, ekipler hırsızlık olayının şüphelisini arama çalışmalarına başladı.

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