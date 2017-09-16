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16 Eylül 2017 10:58

Pitbull’un kulübesinde de uyuşturucu madde saklaşımlar

İzmir’de uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Pitbull’un kulübesinde de uyuşturucu madde saklaşımlar

16 Eylül 2017 10:58

Operasyonda zanlıların Pitbull cinsi köpeğe ait kulübeye de esrar sakladıkları belirlendi.


İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından özellikle gençleri zehirleyen sokak satıcılarına, uyuşturucu madde temin eden organizasyonların tespitine ve yakalanmasına yönelik il genelinde yapılan çalışmalar kapsamında T.U.’nun (38) Buca ilçesindeki ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde sakladığı ve sattığı bilgisi üzerine ikamete operasyon düzenlendi. İkamette ve araçta yapılan aramada, uyuşturucu paketlemede kullanılan muhtelif sayıda kilitli poşet, 90 gram esrar maddesi, kutu içerisinde satışa hazır 59 adet kilitli poşetler içerisinde toplam 95 gram esrar maddesi, kutu içerisinde 730 gram esrar maddesi, 3 ayrı kilitli poşet içerisinde yeşil renkli toplam 78 adet ecstasy hap, şeffaf poşet içerisinde toplam 39,60 gram esrar maddesi, bir adet hassas terazi, kutu içerisinde 2 paket içerisinde muhtelif sayıda kilitli poşet, 39 adet kilitli poşet içerisinde toplam 30 gram esrar maddesi, 7 adet kilitli poşet içerisinde toplam 7,70 gram esrar maddesi, bir adet tabanca, şarjörü ve şarjör içerisinde 4 adet fişek, kutu içerisinde 23 adet fişek, 9 adet ecstasy hap, 14 adet kilitli poşet içerisinde toplam 15 gram esrar maddesi ile evin müştemilatı içindeki bahçede bulunan Pitbull cinsi köpeğe ait kulübe içerisinde toplam 1 kilo 7.3 gram esrar maddesi, 87 adet ecstasy hap, bir hassas terazi, bir adet tabanca ve şarjör, 27 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.Y. (39), M.I. (35) ve S.A. (60) sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, Pitbull için belediye tarafından gerekli işlemler yapıldı.


İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gençleri ve geleceği hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonlarının tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla artarak devam ettiği bildirildi.




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