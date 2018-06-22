Piyanonun başına 5 yaşında oturdu, bir daha da kalkmadı

4 yılda İzmir’e pek çok derece kazandıran Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi öğrencisi Manaflı, son olarak Mozart Akademi 4. Uluslararası Piyano Yarışması’nda 9-11 yaş kategorisinde birinci gelmeyi başardı.

Piyanist annesi ve kemancı babasının desteği ile müziğe çok küçük yaşlarda ilgi duyan Güzelyalı Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Çınara Manaflı, ilk ödülünü 5 yaşında aldı. 2014 yılında Mozart Akademi Ulusal Piyano Yarışmasında jüri özel ödülüne layık görülen genç yetenek aynı yıl İngiltere Newcastle Piyano Yarışmasında birincilik ödülünü aldı. 2015 yılında ise hem Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik ödülünü kazanan hem de Associazione Piano Friends tarafından organize edilen ve İtalya’nın Lovere şehrinde düzenlenen Tadini Uluslararası Piyano Yarışmasında kendi kategorisinde birinci gelen Çınara, her yıl müziğe daha da tutkuyla bağlandı. Sırasıyla Milano’da düzenlenen Piano Talents Uluslararası Yarışmada ikincilik, 2017 İzmir Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik, 2017 Almanya’da düzenlenen Geilenkirchen Euregion Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik alan Çınara, geçen yıl ise çalışmalarını Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi’nin burslu öğrencisi olarak sürdürmeye başladı.

Chopin hayranı

Her gün en az iki saatini piyano eğitimine harcadığını ve piyanist-besteci Chopin hayranı olduğunu anlatan müziğin genç yeteneği Çınara, geçen Mayıs ayında da Milano’da ‘Festival Piano Talents’ orkestrası eşliğinde sahne almanın gururunu yaşadığını söyledi.

Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Payam Gül Susanni’nin öğrencisi olan Çınara, “Müziği çok seviyorum, derslerimi aksatmadan ve kendimi kısıtlamadan müzik eğitimimi sürdürebiliyorum. Küçükken annemi piyanonun başında izleyerek büyüdüm, şimdi de piyanonun başında benim olmam, ödüller kazanabilmem büyük mutluluk veriyor” dedi.