Piyasaya kaçak içki sürmeye hazırlanan baba ve oğul gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Mersinli 1578 Sokak’ta meydana gelen operasyonda, A.Y. ve oğlu T.M.Y. adlı şahısların ikamet ettiği eve koli şişe ve kaçak alkol olduğu ihbarını alan Alsancak Zabıta Amirliğine bağlı ekipler ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğünden görevli ekipler, ortaklaşa bir baskın düzenledi. Belirtilen adrese giden ekipler, savcılık kararıyla evde arama başlattı. Operasyonda koliler içinde boş şişe ile kapaklar bulunurken, damacanalar içinde de çok miktarda kaçak içki olduğu tespit edildi. Evin bahçesinde yapılan aramada ise variller içinde sahte içki üretiminde kullanılan etil alkol bulundu. Yine bahçede yapılan aramada bidonların içinde kaçak içki, boş şişe ve kapaklar ele geçirildi. Operasyon sonucunda sahte içkiler, şişe ve kapaklar ile içki yapımında kullanılan kimyasallara imha edilmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili olarak baba ve oğul ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.