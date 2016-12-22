PKK propagandası yapan şahıs yakalandı

İzmir’in Menderes ilçesinde, sosyal medya siteleri aracılığıyla vatandaşların dini duygularını istismar edip PKK terör örgütünün propagandasını yapan F.D., jandarma ekiplerince yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK terör örgütünü destekleyen, sosyal medya siteleri aracılığıyla vatandaşların dini duygularını istismar edip PKK terör örgütünün propagandasını yapan ve vatandaşları örgütü desteklemeye yönlendirerek devlete karşı kışkırtan bir şahsı tespit etti. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli alınan arama kararına istinaden jandarma ekipleri, dün sabah karşı şüpheli şahsa operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüpheli şahsın evinde çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, cep telefonları, tablet, masa üstü bilgisayar ele geçirildi. Jandarma ekipleri, PKK terör örgütünün sözde imamlarından olarak gösterdiği F.D. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.