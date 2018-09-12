PKK'nın sözde sorumlusu İzmir'de yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Avusturya derneklerinin sorumlusu İzmir'de havalimanında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Avusturya'ya gideceği tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Avusturya derneklerinde sorumlusu D.Ç., İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na giriş yaptığı sırada TEM Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Operasyon neticesinde D.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın sorgusuna devam ediliyor.