PKK'ya İzmir'de büyük operasyon: 21 şahıs gözaltında

İzmir'de PKK/KCK terör örgütü adına korsan eylem gerçekleştiren 25 örgüt mensubundan 21'i, polis ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Menemen ilçesi Asarlik Bölgesi'nde korsan eylem gerçekleştirdikleri tespit edilen örgüt mensuplarına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı ekiplerince arama ve yakalama kararı verildi. Bu kararın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı operasyonun düğmesine bastı. Gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 21'i eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

Bazı şüphelilerin ise ikamet kapıları görevliler tarafından çalınmasına rağmen açılmadı. Şüphelilerin evde bulunan suç delillerinin saklanması amacıyla kapıyı açmadığının tespiti üzerine özel harekat polisleri tarafından kapılar kırıldı. Evde bulunan suç aletlerine de el konuldu. Yapılan baskınlarda ise hakkında toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın, bir adet tabanca ve bu tabancaya ait fişek, terör örgütüne ait bayrak ve flamalar, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların TEM Şubesindeki sorgularının devam ettiği belirtildi.