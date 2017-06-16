Plajda kaybolan Mehmet’i arama çalışmaları sona erdi

Geçtiğimiz Pazar günü emekli polis babası Tarkan Tekeoğlu (45) ile birlikte geldiği plajda uyuduğu için otomobilde bırakılan, ancak bir süre sonra ortadan kaybolan 5 yaşındaki Mehmet Tekeoğlu için bölgede yürütülen çalışmalardan olumlu bir sonuç alınamadı. Hem karadan hem havadan uzman ekiplerin arama yaptığı bölgedeki sazlıklar helikopter, drone ve arama köpekleriyle kontrol edildi. AFAD, AKUT ve İzmir sualtı ekipleri kaplumbağa adamlar ve jandarmanın katıldığı 5 gün süren arama çalışmaları ise bugün sona erdirildi.