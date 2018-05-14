Pnömoni ya da zatürreden aşıyla korunun

İzmir Özel Can Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu İzmir, yandaş hastalıklarla ölümcül olabilen zatürreden aşıyla korunabileceğini, ileri yaşlarda iyi bakımın önemli olduğunu söyledi.

Özellikle çocuklarda ve ileri yaşlarda alt solunum yolu enfeksiyonlarının farkında olmadan zatürreye çevirebildiğine dikkat çeken Dr. Arzu İzmir, sağlıklı bir bakımın tedaviye çok olumlu etkisi olduğunu belirtti. 77 yaşındaki Gülşen Gürsaler’e uygulanan tedavinin evde devam ettiğini anlatan Dr. Arzu İzmir, hastanın 95 yaşındaki eşinin ilgisinin hastayı kısa sürede sağlığına kavuşturduğuna dikkat çekti. Dr. İzmir hastanın iyileşme sürecinde düzenli beslenmesinin ve ilaçlarının kullanılmasının önemli rol oynadığını anlatarak, “Zatürrenin evreleri vardır. Bu hastamız intramuskuler yani iğne tedavisiyle rahatlayabilecek bir hastaydı. Ek olarak hastanın bakımı da çok önemliydi. Bakımı sağlanamayacak hastalara mutlaka yatış öneriyoruz. Bu hastamızın tedavisi boyunca, evinde ilaçları eşi tarafından itinayla verilmiş, beslenmesi, ek destek tedavisi eşi tarafından fazlasıyla sağlanmış. Üstelik eşi de 95 yaşındaHasta bize bir hafta sonra geldiğinde hiçbir şikayeti kalmamıştı” diye konuştu.

Zatürre belirtileri

İzmir Özel Can Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.Arzu İzmir, zatürre hastalarında öksürükle birlikte ateş, koyu renkli balgam, halsizlik, kırgınlık olduğunda mutlaka göğüs uzmanına başvurmalarını önerdi.

Zatürre rahatsızlığının ilerleyip hastanın yoğun bakımda yatma aşamasına gelebileceğini ifade eden Dr. İzmir, zatürreden aşı ile korunabilineceğine dikkat çekti. Göğüs Hastalıkları Uzmanı, “Hastalarda solunum yetmezliği tablosu oluşabilir. Bu hastalık ölümcül de olabiliyor. Yoğun bakımda ölen hastaların çoğu ek hastalıklarla birlikte zatürreye yakalanmış hastalar oluyor. Zatürre aşısının 65 yaş ve üzerinde yapılmasını öneriyoruz. Bu aşı, kronik hastalığı olan, kalp hastalığı, diyabet, siroz, akciğer hastalıkları, bağışıklığı baskılanmış olan kanser hastaları, diyaliz hastaları, transplant hastalarına zatürre aşısını öneriyoruz” diye konuştu.