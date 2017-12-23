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23 Aralık 2017 10:40

Podyumda ‘yeni romantizm’ rüzgarı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencileri, bir alışveriş merkezinde 2018’in tasarımlarını sundu.

Podyumda ‘yeni romantizm’ rüzgarı

23 Aralık 2017 10:40


İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümünde öğrenim gören 21 öğrenci, oluşturduğu 70 farklı tasarımı “yeni romantizm” adıyla podyumda sergiledi. Defileyi, İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Can Şimga Muğan, İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Asuman Nardalı, İEÜ Genel Sekreteri Levent Gökçeer ve konuklar izledi.


Defilede, 2. sınıf öğrencileri, gömlek tasarımları 3. sınıf öğrencileri de kavramsal yapı söküm eserleriyle yer alırken, İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Jörn Fröhlich’in 14 tasarımdan oluşan PSA-Kavramsal Couture Koleksiyonu da sergilendi. 4. sınıf öğrencileri ise “yeni romantizm” tasarımlarıyla izleyenleri büyüledi.


İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, 5 yıldır alışveriş merkezinde öğrencilerin mezuniyet projesi güz dönemi defilesini gerçekleştirdiğini belirterek, bu yıl “yeni romantik-kabuslar ve rüyalar” başlığıyla hazırlanan koleksiyonların büyük ilgi gördüğünü söyledi. 2018 modasının farklı kültürlerden ve zamanlardan stillerin birleşimiyle kendini gösterdiğini aktaran Prof. Dr. Bulgun, defilenin kreatif direktörlüğünü öğretim görevlileri Başak Gürsoy ve Jörn Fröhlich’in üstlendiği bildirdi.




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