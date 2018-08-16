Köpeğin kaçtığı olayda otobüste bulunanlar ve olaya şahit olanlar polise tepki gösterdi.

Olay, sabah saatlerinde Bayraklı ilçesi Soğukkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, işe gitmek için durakta otobüs bekleyen trafik polisi, kendisine saldıran ve bacağını ısıran sokak köpeğine tabancayla ateş etti. Olay sonrasında köpek kaçtı. İsminin S.A. olduğu iddia edilen polis, daha sonrada otobüse bindi. Olayı şahit olan vatandaşlar, polise tepki gösterdi ve otobüsün hareket etmesine izin vermedi. Bir vatandaş tarafından otobüs içerisinden çekilen görüntülerde sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, bir vatandaşın polise tepki gösterdiği ve şikayetçi olacağını belirtiyor. Bacağından ısırılan polis memuru, otobüse binse de bir süre sonra tepkiler nedeniyle aşağıya iniyor.

Öte yandan, polisin ısırmadan sonra aşı olduğu öğrenilirken, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.