Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 15:54

Polis İzmir’de uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları 4 ayrı operasyonla uyuşturucu madde ticareti yapan 5 şüpheliyi yakalarken satışa hazır hale getirilmiş 9 ayrı paket halinde yaklaşık 1 kilo esrar maddesi, kurutulmaya bırakılmış yaklaşık 1 kilo 310 gram gelen Hint keneviri bitkisi, satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 40 gram bonzai, 31 adet extacy uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Polis İzmir’de uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

29 Haziran 2017 15:54


İzmir genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, özellikle gençleri hedef alan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Narkotim ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen adreslere, 19-24 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 4 ayrı operasyonla, K.B.(60), F.Ö.(55), E.T.(33), O.T.(36) ve M.A.(27) yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramada, satışa hazır hale getirilmiş 9 ayrı paket halinde yaklaşık 1 kilo esrar maddesi, kurutulmaya bırakılmış yaklaşık 1 kilo 310 gram gelen Hint keneviri bitkisi, satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 40 gram bonzai, 31 adet extacy uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılırken F.Ö., E.T., O.T. ve M.A. ise tutuklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    42°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:34
  • Güneş :05:44
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!