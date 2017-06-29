Polis İzmir’de uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

İzmir genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, özellikle gençleri hedef alan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Narkotim ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen adreslere, 19-24 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 4 ayrı operasyonla, K.B.(60), F.Ö.(55), E.T.(33), O.T.(36) ve M.A.(27) yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramada, satışa hazır hale getirilmiş 9 ayrı paket halinde yaklaşık 1 kilo esrar maddesi, kurutulmaya bırakılmış yaklaşık 1 kilo 310 gram gelen Hint keneviri bitkisi, satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 40 gram bonzai, 31 adet extacy uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılırken F.Ö., E.T., O.T. ve M.A. ise tutuklandı.