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27 Haziran 2017 00:36

Polis memuru yanlışlıkla kendini vurdu

Ödemiş Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Uğur Y.

Polis memuru yanlışlıkla kendini vurdu

27 Haziran 2017 00:36

beylik tabancasını temizlerken silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu sağ ayağından yaralandı.


İzmir’in Tire ilçesinde, Uğur Y. (31) adlı polis memuru kaza kurşununun kurbanı oldu. Ödemiş Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptığı öğrenilen Uğur Y. evde beylik tabancasını temizlerken silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu sağ ayağından yaralandı. İddiaya göre, talihsiz kaza şöyle meydana geldi. Adnan Menderes Mahallesi, Resulzade Bulvarı No 16 da bulunan evinde göreve gitmek için hazırlanan polis memuru Uğur Y, beylik silahına her zaman olduğu gibi rutin şekilde bakım yapmak istedi. Bakım sırasında ateş alan silah polis memurunun yaralanmasına yol açtı. Sağ ayağının kaval kemiğini delip geçen mermi yüzünden bir anda kanlar içinde kalan Uğur Y için olay yerine 112 ambulansı çağrıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerinde evde yapılan yaralı polis, Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilen Uğur Y hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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