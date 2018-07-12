Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 11:13

Polis memurunu şehit etmişti, 5 yıl ceza verildi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde görev yapan trafik memuruna motosikletiyle çarparak şehit eden sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Polis memurunu şehit etmişti, 5 yıl ceza verildi

12 Temmuz 2018 11:13


Bayraklı Adliyesi 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya kazada şehit olan polis memuru Sabri Emir’in eşi Özlem Emir ve avukatları katılırken sanık Burak D. duruşmada yer almadı.


Emir’in avukatı Mustafa Nevhan Ayyıldız, ’bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatı Ufuk Mansuroğlu ise kazanın meydana geldiği yerin trafiğe kapalı veya taralı alan olmadığını iddia etti. Taraflar dinlendikten sonra açıklanan kararda hakim, sanık Burak D.’nin 5 yıl hapis cezasıyla çarptırılmasına ve ehliyetine de 2 yıl el konulmasına hükmetti. İstinaf mahkemesinde cezanın kesinleştiği takdirde ise sanığın cezaevine gireceği öğrenildi.



Olay geçmişi


1 Haziran 2016 tarihinde trafik polisi Sabri Emir, Melez Deltası bölgesinde uygulama yaparken, Burak D. idaresindeki 35 DC 2039 plakalı arazi tipi motosiklet, polis memuru Emir’e çarptı. Kazada ağır yaralanan Sabri Emir, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit olmuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç