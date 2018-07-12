Polis memurunu şehit etmişti, 5 yıl ceza verildi

Bayraklı Adliyesi 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya kazada şehit olan polis memuru Sabri Emir’in eşi Özlem Emir ve avukatları katılırken sanık Burak D. duruşmada yer almadı.

Emir’in avukatı Mustafa Nevhan Ayyıldız, ’bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatı Ufuk Mansuroğlu ise kazanın meydana geldiği yerin trafiğe kapalı veya taralı alan olmadığını iddia etti. Taraflar dinlendikten sonra açıklanan kararda hakim, sanık Burak D.’nin 5 yıl hapis cezasıyla çarptırılmasına ve ehliyetine de 2 yıl el konulmasına hükmetti. İstinaf mahkemesinde cezanın kesinleştiği takdirde ise sanığın cezaevine gireceği öğrenildi.

Olay geçmişi

1 Haziran 2016 tarihinde trafik polisi Sabri Emir, Melez Deltası bölgesinde uygulama yaparken, Burak D. idaresindeki 35 DC 2039 plakalı arazi tipi motosiklet, polis memuru Emir’e çarptı. Kazada ağır yaralanan Sabri Emir, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit olmuştu.