Prematüre bebek riski pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkıyor

Liya Alkılıç, bebeklerin erken doğması olarak bilinen prematüre doğumun pek çok nedeni olabileceğini ifade ederek, "Bunlar; daha önceden prematüre bebek doğurmuş olan kadınlar, ikiz, üçüz veya daha fazla doğum yapacak olan hamile kadınlar, belli rahim veya servikal anormalliklere sahip kadınlar, ilk kez doğum yapan gençler, ilk çocuklarını doğuran 37 yaş üzeri kadınlar" dedi.

17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle Özel Ege Şehir Hastanesinde etkinlik düzenlendi. Prematüre bebekler, aileleri ve minik bedenleri sağlığına kavuşturan çalışanların katıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü.

Hastane Başhekimi Dr. Volkan Ertuğrul, prematüre bebeklerin tedavisinin deneyimli ellerde ve tam donanımlı hastanelerde yapılması gerektiğini söyledi. Ertuğrul, tedavi sırasında hastane personeline de çok büyük iş düştüğünü sözlerine ekledi.

"Prematüre doğumun nedenleri"

Liya Alkılıç, sağlıklı büyüme için organ gelişiminin çok önemli olduğunu söyledi ve prematüre bebeklerle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Alkılıç, "Bebekler normal süre olarak 38 ile 42 hafta arasında dünyaya gözlerini açar. Yeni doğan bebek, 37 hafta ve öncesinde doğmuş ise bu bebeğe prematüre denir. Prematüre bebeklerin ağırlığı tam zamanında doğan bebeklere göre çok daha azdır. Prematüre bebekler, organlarının gelişmeye zamanı olmadığı için sağlık sorunları yaşayabilir. Prematüre bebek riski pek çok nedene bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Bunlar, daha önceden prematüre bebek doğurmuş olan kadınlar, ikiz, üçüz veya daha fazla doğum yapacak olan hamile kadınlar, belli rahim veya servikal anormalliklere sahip kadınlar, ilk kez doğum yapan gençler, ilk çocuklarını doğuran 37 yaş üzeri kadınlar" şeklinde konuştu.

"Anne sütü önemli"

Bebeğe anne sütü verilmesinin önemine vurgu yapan Dr. Liya Alkılıç, "Anne sütü bebeği rahatlatır ve her annenin sütü kendi bebeği için uygundur. Anne sütündeki koruyucu etmenler küçük prematüreler için oldukça önemlidir. Anne sütünün alerjen etkisi yoktur ve daha kolay tolere edilir. Emmesi olmayan bebekler için anne sütü steril ortamda sağılıp biriktirilmeli ve bebeğe verilmelidir. Hastanemizin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, yoğun bakım ihtiyacı olan tüm bebeklere gerekli desteği sağlamaktadır. Güncel bilgiler ışığında, modern tıbbi donanımıyla bebekleri kısa sürede ailelerine kavuşturmakta, ailelerin bilgilendirilmesinde ve eğitiminde gerekli kaynakları sağlamaktadır" dedi.