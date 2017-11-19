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19 Kasım 2017 11:35

Prematüre çocuklar ve aileleri bir arada

Dünya Prematüre Günü nedeniyle erken dünyaya gelen ve kuvözde hayata tutunarak sağlıklarına kavuşan çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

Prematüre çocuklar ve aileleri bir arada

19 Kasım 2017 11:35

Etkinliğe katılan anneler hikayelerini anlatırken bebekler için de pasta kesildi.



İzmir Özel Ata Sağlık Hastanesi her yıl kasım ayında farkındalık sağlamak amacıyla kutlanan Dünya Prematüre Günü’ne ev sahipliği yaptı. Hastanenin yeni doğan bölümünde, yaşıtlarından çok daha erken dünyaya gelen ve kuvözde hayata tutunarak sağlıklarına kavuşan çocuklar ve aileleri bu anlamlı günde bir araya geldi. Oldukça renkli ve neşeli bir ortamda düzenlenen organizasyonda ailelerin ve miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi. Tüm prematüre bebek sahibi ailelerin ve hastane ekibinin bir araya geldiği organizasyonda konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Tarkan Akbulut, “Bebeklerimizi çok küçükken alıyoruz ancak büyüdüklerini görmek bizlere mutluluk veriyor” diye konuştu.



“Kanatsız melekler"


Uzm. Dr. Tarkan Akbulut, konuşmasının başında dünyada prematüre doğumların giderek arttığına dikkat çekti. Buna rağmen hastane olarak Türkiye ortalamasının altında bir hastalık ve ölüm riski istatistiklerinin olduğunu vurgulayan Akbulut, “3,5 yıldır Ata Sağlık Hastanemizin açıldığı günden bu yana hizmet veriyoruz. Bizler artık büyük bir aileyiz. Prematüre bebekler gün geçtikçe artıyor. Dolayısıyla Dünya Prematüre Günü çok önemli bir gün. Bebeklerimizi küçücükken alıyoruz ve zamanla böyle büyüdüklerini görmek çok büyük mutluluk veriyor. Bebekler hastaneye yattığında aileler tedirgin oluyor. Bizler diken üstündeyiz. Bizler ailelere olası riskleri söylüyoruz. Genelde aileler ‘kötü konuşuyorsunuz’ diyorlar. Ancak bunları da söylemek gerekiyor. Çok şükür ki hastanemizde bu olumsuz durumlar çok düşük seviyede gerçekleşiyor. Çok güzel bir ekibimiz var. Onlar bizim kanatsız meleklerimiz. Yeni doğan kliniğinde bebek ölümlerinde Türkiye ortalamasının çok çok altındayız. Çok huzurlu çalışıyoruz. Aileler kadar ben de tedirgin oluyorum. Bir bebek kötü olduğunda uykusuz kalıyorum, sürekli iletişimde oluyorum. Her şeye rağmen onların büyüdüklerini görmek bütün olumsuzlukları unutturuyor. Benim en büyük mutluluğum da odur” ifadelerini kullandı.



“Umudumu kaybetmedim”


Henüz 550 gram ağırlığıyla dünyaya gelen ve birçok riske rağmen hayata tutunmayı başaran minik Saadet Eda Arı’nın annesi Esra Üstün Arı da anılarını aileler ile paylaştı. Arı şunları söyledi: “Kızım hastanede 104 gün yattı. Hamileliğim başından beri biraz sıkıntılı geçti. En son doktora gittiğimde problem oluşabileceğini bana söyledi. İzmir’de doktoruma gelmemle birlikte kötü haberi de duymuş oldum. Doktorum bana, ‘çocuğu bir ay daha anne karnında besleriz daha sonra almamız gerekir’ dedi. Ayrıntılı ultrason görüntülerinde durumun çok daha ciddi olduğunu anladık. Benim sağlığım açısından 24 ila 48 saatin kaldığı söylendi. Hemen Ege Üniversitesi’ne yattık. Ben ve çocuğun arasında bir tercihin olması söz konusuydu. Bu çok kötü bir durumdu. Eda bizim ilk çocuğumuz. Bir hafta kaldık ancak Eda’da bir gelişim olmadı. Bu süreçte ben krizler geçirdim. Yine de hamileliğin devamına karar verdik ve kızım dünyaya geldi. 550 gram olarak doğdu. Çok küçüktü. Kızım hemen Ata Sağlık Hastanesi’ne gönderilmiş. Buraya her gidip geldiğimde kötü haber alacak mıyım korkusu taşıdım, telaşını yaşadım. Umudumu kaybetmedim. Ailem çok moral verdi."



“Mutlu olmamız gerekiyor”


Her türlü olumsuzluğa karşın mutlu olmak gerektiğinin altını çizen Anne Arı, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Çok halsiz ve kötü durumdaydı. Hiç dayanamadım ve o gün hüngür hüngür ağladım. ‘Artık bir şeyler olmayacak’ telaşına kapıldım. Ama Allah’a şükür hem doktorumuz hem de hemşire arkadaşlarımız çok ilgilendi. Kızımı da 104 gün sonra kucağımıza sağlıklı bir şekilde verdiler. Çok mutluyum. Burada geçen süreç gerçekten çok zor ama mutlu olmamız gerekiyor.”



Konuşmalardan sonra Özel Ata Sağlık Hastanesi Yeni Doğan Bölümü ekibi ve aileler birlikte günün anısına yapılan pastayı kesti. Bol bol fotoğrafların çekildiği anlamlı günde ayrıca miniklere yüz boyama ve balon etkinliği de yapıldı.




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