’Prenses Melisa Kral Zakkuma Karşı’ Aliağa’da sahne aldı

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde iki gün sahnelenen oyuna çocuklar yoğun ilgi gösterdi. ALBET Çocuk Tiyatrosu tarafından hazırlanan oyunda rol olan kursiyerler gösterdikleri sahne performansı ile hayranlık uyandırdı. Sahnedeki çocuklarını izleyen veliler ise oyun esnasında büyük bir heyecan yaşadı.

Küçük oyunculara büyük alkış

Senaryosu ve yönetmenliği Tiyatro Eğitmeni Evrim Yaşar’a ait olan oyunda 50 kursiyer rol aldı. Oyunda, doğaya zarar vermenin kötü bir hareket olduğunu, bencil olmanın kötü bir davranış olduğunu, kötülüğün insana hiçbir şey kazandırmadığının vurgulandığı oyunda zararlı yiyecek olan abur cuburlardan da uzak durulması gerektiği vurgulandı.Oyunculuk yetenekleri ile izleyenlerden büyük beğeni toplayan kursiyerler oyunun sonunda dakikalarca alkışlandı.

Oyunun çocuklar için önemli mesajlar içerdiğini belirten ALBET Tiyatro Eğitmeni Evrim Yaşar, “Oyunumuzda hayvan sevgisi, doğayı korumamız gerektiği, saygı, sevgi ve hoşgörü temalarını vurguladık. İyi bir toplum olabilmenin vazgeçilmez unsurlarını çocuklarımıza küçük yaşta aşılamayı amaçladık. Oyunda rol alan tüm kursiyerlerimi başarılı performanslarından ötürü kutluyorum. Bizlere bu imkanı sunan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Karatekin: "Hepsi birer usta tiyatrocu gibiydiler"

Oyun sonunda konuşma yapan Aliağa Belediyesi Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin, tüm oyuncular ile gurur duyduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Yılın 12 ayı sanatla iç içe olmamızı sağlayan, bu konuda belediyenin tüm olanaklarını seferber eden, evlatlarımızı sahne ile buluşturan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de siz ailelere etmek istiyorum. Sanata inandığınız ve evlatlarınızı sanata yönlendirdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizler Türkiye’nin aydınlık yüzüsünüz. Bu evlatlarımız da bizlerin geleceği. Onlar da bizim aydınlık yüzümüz olacak. Ama en büyük teşekkürü sahnede rol alan çocuklarımıza etmek istiyorum. Hepsi birer usta tiyatrocu gibiydiler”