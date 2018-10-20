Prof. Dr. Budak Avrupa Üniversiteler Birliği Forumuna katıldı

Dr. Necdet Budak, Avrupa Üniversiteler Birliği'nin Barselona'da gerçekleştirdiği foruma katıldı. Rektör Budak, Avrupa'daki seçkin üniversitelerin rektörlerinin katıldığı foruma Türkiye'den katılan tek rektör oldu.

İspanya'nın Barselona şehrinde iki gün süren “Büyümek ve gelişmek için paylaş ve öğren” temalı foruma rektörlerin ilgisi yoğun oldu. Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden gelen rektörler bilgi ve deneyimlerini paylaşırken, bilimsel araştırmalarına yatırımcı bulmak için gösterdikleri çabaları ve eğitimi daha iyi bir noktaya çıkarmak için yaptıkları çalışmaları anlattı. Ramon Llull Üniversitesi'nde gerçekleşen forumu değerlendiren Prof. Dr. Necdet Budak, "Uluslararasılaşma yolunda önemli adımlar atan bir üniversitenin rektörü olarak Avrupa Üniversiteler Birliği'nin toplantılarına katılıyorum. Toplantı çok verimli geçti. Ramon Llull Üniversitesi Rektörü Dr. Josep Maria Garrell ve diğer rektörlerle ikili görüşmeler yapma fırsatı buldum. Uluslararası niteliğe uygun üniversite yapısı için çeşitli konularda sunumlar dinledim. Üniversitemiz için yapısal ve bilimsel alanda yapmak istediğimiz ve yapacağımız projelerimiz için bize yeni pencereler açan bir buluşma oldu" dedi.