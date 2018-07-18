Prof. Dr. Budak: "Bir tane ağaca bile zarar verilmedi"

Dr. Necdet Budak, "Alanlardaki ağaçları korumaya aldık ve bakımlarını da yapıyoruz. Bir tane ağaca bile zarar verilmedi. Zeytin ağacına zarar vermeden oluşturulan otopark örneklerini dünyada ve ülkemizde de görebilirsiniz" dedi.

Altyapı, otopark ve çevre düzenlemesi ile ilgili bazı internet sitelerinde yer alan iddialarla ilgili, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve EÜ Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Bolca bir açıklama yaptı. Rektör Budak, Ege Üniversitesindeki en büyük problemlerden birinin trafik problemi olduğunu ifade ederek, "Ege Üniversitesindeki en büyük problemlerimizden bir tanesi trafik sorunuydu. Araç yoğunluğundan dolayı kampüsümüzde yürümek mümkün değildi. Yeşil kampüs ve sürdürülebilir üniversite anlayışıyla kampüsteki trafik yoğunluğunu azaltarak gürültünün önüne geçmek ve araçların neden olduğu karbon salınımını azaltmak için merkezi otopark projemizi hayata geçirdik.Bu alanlardaki ağaçları korumaya aldık ve bakımlarını da yapıyoruz. Bir tane ağaca bile zarar verilmedi. Zeytin ağacına zarar vermeden oluşturulan otopark örneklerini dünyada ve ülkemizde de görebilirsiniz. Çevreye vermiş olduğumuz herhangi bir zarar söz konusu değil. Ayrıca bu çalışmayı yaparken Ziraat Fakültemizden de olumlu görüş aldık" dedi.

Prof. Dr. Bolca’dan da açıklama var

EÜ Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Bolca da, iddialarla ilgili şu savunmayı yaptı:

"Ege Üniversitesi kampüsü içindeki otoparka çevrilen zeytinlik alandaki uygulama, zeytin ağaçlarının fizyolojik olarak vejetatif ve generatif gelişmesini kesinlikle engelleyecek ve onun yaşamını etkileyecek bir uygulama değildir. Mevcut zeytin ağaçları genç olmadıkları için kökleri, çok derinlere ve yanlara gelişmiş durumdadır. Bu sebeple sulama için altta bırakılan alan bu ağaçların gelişimi ve yaşaması için oldukça yeterlidir; çünkü zeytin ağaçları su ve besin maddelerini toprağın derin tabaklarından rahatlıkla alabilmektedir. Üstelik bu ağaçlarda sulama, gübreleme ve budama gibi bakım işleri periyodik olarak Ege Üniversitesi Rektörlüğü ve Ziraat Fakültesi dekanlığınca yapılmaktadır. Şehir içi yerleşim alanlarında mevcut bulunan ve peyzaj amacıyla dikilmiş olan çok daha zayıf kök yapısına sahip ağaçlarda da benzer uygulamalar yapılmakta, bu ağaçlar bile bu uygulamadan etkilenmemektedir. Kaldı ki söz konusu otoparkta her bir ağaç için bırakılan sulama alanı daha geniştir. Zeytin ağacı çok kuvvetli bir kök yapısına ve daha düşük su ihtiyacına sahip olduğu için bırakılan bu alan fazlasıyla yeterlidir. Zeytinlik alanındaki bu uygulama ile özellikle yaz aylarında yangın ve toz kalkma riski ortadan kalkmıştır."