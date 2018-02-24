Prof. Dr. Budak Çeşme’de gençlerle buluştu

Dr. Necdet Budak, öğrencileriyle buluşmalarını merkez kampüsün dışında da sürdürüyor. Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulunda öğretim gören gençleri sınıflarında ziyaret eden Prof. Dr. Budak’ı, gençler coşkuyla karşıladı.

Gençlerin sosyal medyadan yaptıkları davet üzerine Ege Üniversitesi’nin Çeşme Kampüsü’ne giden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ı öğrenciler ve Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu yönetimi karşıladı. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Adnan Türksoy ile akademik ve idari çalışanlarla bir araya gelen Prof. Dr. Budak, yüksekokulla ilgili bilgi aldı. Ardından öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Prof. Dr. Necdet Budak, Egeli gençlerle adeta kucaklaştı.

Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nun farklı bölümlerinde eğitim alan gençlerin taleplerini dinleyen Prof. Dr. Budak, turizmde Çeşme’nin eğitimde ise Ege Üniversitesi’nin uluslararası bir marka olduğunu vurgulayarak, bu avantajın sektör için çok değerli olduğunu söyledi. Gençlere seslenen Prof. Dr. Budak “Sizler Ege Üniversitesi geleneğinden gelen zenginlikle eğitim alıyorsunuz. Ege Üniversitesi ruhunu ilçelerde yaşatan Egelilersiniz. Çeşme kampüsünün ihtiyaçları konusunda isteklerinizi en kısa zamanda yerine getireceğiz. Diğer ilçe kampüslerindeki öğrencilerimiz gibi Çeşme’deki öğrencilerimiz de her zaman önceliklerimiz arasında. Sizlerle bundan böyle daha sık bir araya geleceğiz.” dedi.

Prof. Dr. Necdet Budak Çeşme ziyareti sırasında Çeşme Kaymakam’ı Hacı Mehmet Kara’yı da makamında ziyaret etti.