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08 Ağustos 2018 12:59

Prof. Dr. Budak, projelerini “Egevizyon”da anlatıyor

Ege Üniversitesi Rektörü Prof.

Prof. Dr. Budak, projelerini “Egevizyon”da anlatıyor

08 Ağustos 2018 12:59

Dr. Necdet Budak, “Egevizyon” programıyla 100.8 Radyo Ege Kampüs dinleyicileriyle buluşuyor.



Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi’nde değişim ve yenilik bağlamında pek çok etkin uygulamayı hayata geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Rektör Budak, hafta içi her sabah saat 08.00’de “Egevizyon’’ programıyla Radyo Ege Kampüs’e konuk oluyor.



Rektör Prof. Dr. Necdet Budak Ege Üniversitesi’nde kısa zamanda yoğun bir çalışma temposu içinde hayata geçirdiği ve uygulamaya soktuğu projelerini Radyo Ege Kampüs dinleyicilerine tek tek anlatıyor. Gelecek şurası, araştırma üniversitesi olma, kampüste beslenme, sosyal tesisler, hastane, kütüphane, teknopark, model fabrika, çevre düzenlemeleri, eğitim öğretim kalitesine yönelik projeler Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Dilek Takımcı’nın hazırladığı programda, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Duygu Şençamlar’ın sunacağı konu başlıklarını detaylıca anlatacak.



Yayınlarını FM bandı 100.8 Mhz ve www.radyoegekampus.com adresinden sürdüren Radyo Ege Kampüs, İzmir ve çevresinde FM bandından yayın yapan tek üniversite radyosu. Yeni dönemde halihazırda otuz iki programla yayınlarına devam eden Radyo Ege Kampüs, farklı müzik türlerinden sohbetlere, sağlıktan bilimsel çalışmalara; spor-sanat ve kültürel etkinliklerden söyleşilere dinleyici isteklerinden renkli konu ve konuklara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan yapım ve yayınlara devam ediyor.




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