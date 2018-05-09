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09 Mayıs 2018 10:22

Prof. Dr. Budak rock konserinde sahne aldı

Ege Üniversitesi 39.

Prof. Dr. Budak rock konserinde sahne aldı

09 Mayıs 2018 10:22

Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen konserde Rektör Prof. Dr. Necdet Budak sahne aldı.


Ege Üniversitesinde 4 yıl aranın ardından düzenlenen şenlikler dolu-dizgin devam ediyor. Dün akşam etkinlik alanında düzenlenen konser binlerce Egeli gence unutulmaz saatler yaşattı. Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turan’ın da aralarında bulunduğu öğretim elemanlarından oluşan rock grubu The Roctors konserinin sürprizi Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın sahne alması oldu. Öğretim elemanlarından oluşan rock grubu The Roctors ile sahne alan Prof. Dr. Budak söylediği şarkılarla Egeli gençleri mest etti. Öğrencilerle her zaman iç içe olan Rektör Prof. Dr. Budak’ı sahnede gören Egeli gençler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ege Üniversitesi yazılı tişörtle sahneye çıkan Rektör Prof. Dr. Budak "Uzun ince bir yoldayım" ve "Haydar Haydar" türkülerini konseri izlemeye gelen gençlerle birlikte söyledi.


Sahneden inmeden önce gençlere seslenen Rektör Prof. Dr. Budak, "Her zaman sizinle birlikteyim. Yıl boyunca çok yoruldunuz. Şimdi eğlence zamanı. Finaller öncesi iyice dinlenin. Çalışma zamanı da çok çalışın vatana millete hayırlı insanlar olun" dedi.




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