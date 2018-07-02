Dr. Necdet Budak, göreve başlamasının ardından “üniversite-sanayi” işbirliğini slogan olmaktan öteye taşımak için önemli adımlar atıyor. Vizyoner fikirleri, iz bırakan uygulamaları ile değişimin, gelişimin öncüsü olan Prof. Dr. Budak, 1 ay içerinde 20’nin üzerinde organize sanayi bölgesi, sivil toplum kuruluşu ve meslek odasını ziyaret etti.

Üniversite bünyesinde alanlarında uzman akademisyenler ile birlikte organize sanayi bölgeleri ve meslek odalarına yaptığı ziyaretlerde kente ve ülkeye fayda sağlayabilecek olası ortak projeleri masaya yatıran Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye’nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine uluşması ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alabilmesi için Ege Üniversitesi’nin birikim ve kapasitesini yaptığı ziyaretlerle iş dünyasıyla paylaşıyor. Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, İzmir Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş. (İZBAŞ), Tire Organize Sanayi Bölgesi, İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi, Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi, Kemalpaşa Sanayici ve İş Adamları Derneği, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi, Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş (ESBAŞ), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Tekeli Organize Sanayi Bölgesi, Torbalı Ticaret Odası (TTO), İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatörlüğü, İzmir Ticaret Odası, Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliğini ve bir çok sivil toplum kuruluşunu Egeli akademisyenlerle ziyaret ederek üniversite-sanayi, üniversite-sivil toplum kuruluşu, üniversite-kent işbirliğini geliştirmek için yoğun gayret gösteriyor.

Üniversitelerden beklenenin eğitim, öğretim, araştırma ve bilim üretmenin yanı sıra topluma her anlamda yol göstermek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Budak, “Üniversitemizin ürettiği bilginin ve teknolojinin reel sektörle buluşması İzmir’in gelişiminin temel dinamiği olacağına inanıyorum. Ar-Ge ve inovasyon sonucu üretilen bilgi, ekonomik büyümenin dinamo gücünü oluşturmaktadır. Bu nedenle üniversitelerin tüm paydaşları ile ilişkilerini geliştirmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çerçevede akademisyenlerimiz ile iş dünyasını bir araya getirerek, güçlü bir üniversite-sektör işbirliği oluşturmak istiyoruz. İzmir başta olmak üzere ülkemizdeki firmaların yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünler üretmesi, uluslararası ölçekte rekabet edebilir hale gelmeleri konusunda birikimimizi paylaşmak istiyoruz. Yaptığımız ziyaretlerle kurduğumuz ilişkiler iş dünyasında güçlü bir sinerji oluşturduğunu görüyoruz” dedi.