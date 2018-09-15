Prof. Dr. Budak'dan Sağlık Kampüsü Projesi

Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir değişime ve dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirterek, "Hazırlıklara başladık. Hayalimizde Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimlerini kapsayan bir sağlık kampüsü yapmak var. Bu projemizi devletle birlikte el ele gerçekleştireceğiz” dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhiddin Erel Amfisinde “Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyumun açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, "Araştırma konusunda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin örnek alınacak bir usta çırak ilişkisi var. Köklü bir fakülte olan tıp fakültesinde, çok değerli hocalarımızın başarıları ve deneyimleri mevcut. Bu kadar bilgi birikimi ve deneyimin olduğu bir fakültede bu birikimlerin genç arkadaşlara; uygulamanın yanında bu tür konferanslar aracılığı ile aktarılmasını rektörlük olarak önemsiyoruz. Ege Üniversitesini daha iyi noktalara getirmek için çaba sarf ediyoruz” dedi.

"Hazırlıklara başladık, devletle el ele gerçekleştireceğiz"

Ege Üniversitesinin ‘araştırma üniversitesi' olması açısından 2019 yılının önemli bir yıl olacağını ve bir “Sağlık Kampüsü” projesine başlanacağını ilk defa sempozyumda duyuran Rektör Prof. Dr. Budak, “Fiziki koşullar açısından çocuk hastanesi başta olmak üzere hastanemizde bir değişime ve dönüşüme ihtiyacımız var. Bununla ilgili hazırlıklara başladık. Bu projemizi devletle birlikte el ele gerçekleştireceğiz. Hayalimizde Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimlerini kapsayan bir sağlık kampüsü yapmak var” diye konuştu.

Genç Alerjistler ile Alerjideki Yenilikler Sempozyumu'nda besin alerjileri, besin alerjisinde zorluklar ve yenilikler, astım, anafilaksi, alerjik rinit, immünoterapi ve yılın makaleleri oturumları düzenlendi.

Sempozyuma Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cemil Gürgün, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Esen Demir, Eş Genç Başkanı Uzm. Dr. Nurşen Ciğerci Günaydın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.