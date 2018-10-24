Prof. Dr. Hasan Olalı, Foça'da sempozyumla anıldı

Dr. Hasan Olalı, İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen ve çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin katıldığı sempozyumda anıldı.

Prof. Dr. Hasan Olalı'nın anıldığı sempozyum, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi'nde yapıldı. Sempozyumda, akademik turizm çalışmalarının kurucusu olarak kabul edilen Prof. Dr. Hasan Olalı yad edildi. Çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin katıldığı programda Olalı'nın ailesi de yer aldı.

Kızları babasını anlattı

Prof. Dr. Hasan Olalı'nın anıldığı sempozyuma, Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Kozak başkanlık etti. Hasan Olalı'nın öğrencileri; Prof. Dr. Meral Korzay, Prof. Dr. Alp Timur, Prof. Dr. Öcal Usta ile Prof. Dr. Hasan Olalı'nın kızları Prof. Dr. Üzeyme Doğan ve Zühre Erel de birer konuşma yaptı. "Hasan Olalı: Yaşamı ve Akademik Kişiliği" altındaki ilk oturumda; Prof. Dr. Olalı'nın kişiliği, akademisyenliği, araştırmaları ve kitapları yazma aşamalarındaki hatıraları katılımcılarla paylaşıldı.

Prof. Dr. Nazmi Kozak'ın yönettiği; Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Beykan Çizel, Katip Çelebi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Atila Akbaba ve Anadolu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Çağıl Hale Özel'in konuşmacı olarak yer aldığı ikinci panelde ise Türkiye'de Bilimsel Turizm Dergileri ele alınarak yaşanan sorunlar tartışıldı. Panelde, bilimsel ve akademik dergiler bilgi taşıyan araçlar olarak nitelendirildi.

Sempozyumda ayrıca, Prof. Dr. Hasan Olalı'nın kitapları ve 9. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'na katılan karikatürlerde sergilendi.