Prof. Dr. Kerem Alkin ihracatın şifresini açıkladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Dost Meclisi'ne konuk olan Prof. Dr. Kerem Alkin, Türkiye'nin üretim yönünden büyük adımlar atması gerektiğini belirterek, "İhracatımızı 250 bin dolara çıkartmak istiyorsak üretebileceğimiz mal çeşidi 10 bin olmalı. Türkiye büyümek istiyorsa üretmiş olduğu mal adedini sürekli olarak büyütmesi gerekiyor" dedi.

MÜSİAD İzmir Şubesi'nin üyeleri, geleneksel hale getirdiği Dost Meclisi toplantısında buluştu. Dost Meclisi'nin konuğu ise İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin oldu. Balçova Termal Otel'deki toplantıda konuşan MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Ümit Ülkü, MÜSİAD'ın son 10 yılda güzel işler başardığını söyledi. "Her şey toz pembe değil; ülkemiz çok ciddi teşvikler, kararlar ya da yasalar ve kanunlar çıkarıyor" diyen Ülkü, "MÜSİAD'ın ne kadar güzel işler başardığını, şu son 10 yılda üyelerine, dünyaya, ekonomiye ve ticaret alanında çok güzel işlere imza attığına ben şahsen şahit oldum. Birçok üyemiz de bunu biliyor. Bugün de MÜSİAD üyelerimize yine ülkemizin üzerinden geçtiği biliyorsunuz bir darbe girişimine maruz kaldık fakat yıkamadılar. Ülkemizin vatansever halkı, tankın altına siper etti göğsünü. Bu darbe girişimine göğüs gerdiğimiz gibi hemen arkasından ekonomik anlamda küresel bir saldırıya geçildi. Bu saldırı hala sürüyor. Hepimiz biz iş adamları olarak biliyoruz çok zor bir durumdan geçiyoruz. Biliyoruz ki bunun üstesinden kalkmanın tek sebebi de şu ana kadar yaptığımız çalışmaların; daha fazla gayret, daha fazla birlik beraberlik içinde olup üretmeye, katma değeri yüksek olan ürünleri üretmeye yönelmemiz gerekiyor. Her şey toz pembe değil. Ülkemiz çok ciddi teşvikler, kararlar ya da yasalar ve kanunlar çıkarıyor. Ne kadar da olsa imkanlar dahilinde tam istediğimiz gibi olmasa da inşallah bizlerinde desteğiyle, gayretiyle ve duasıyla bu sıkıntının üstesinden çıkacağız" şeklinde konuştu.

"İhracatımızı 250 bin dolara çıkartmak istiyorsak üretebileceğimiz mal çeşidi 10 bin olmalı"

Ülkü, konuşmasının ardından kürsüyü Prof Dr. Alkin'e bıraktı. Prof Dr. Alkin, Türkiye'nin üretim yönünde büyük adımlar atması gerektiğini belirterek, "Türkiye bundan sonraki 30 yılı dünya ekonomisinde iddialı olmak istiyorsa artık maliyet rekabeti yapmak zorunda; fiyat rekabeti ile varabileceğimiz hiçbir yer yok. 500 milyar dolar ihracat mümkün değil arkadaşlar. Dünya diyor ki bize; ‘Senin dünyaya sattığın mal çeşidi kaç adet?' Türkiye olarak diyorsun ki '6 bin küsür.' Sonra diyor ki; ‘6 bin küsür malla senden alabileceğim miktar bu kadar.' Diyor ki Güney Kore gibi 18 bin değişik mal ile küresel piyasaya çıkarsan ya da Çin gibi 23 bin değişik mal ile piyasaya çıkarsan 500 milyar dolar ihracatı senden ithalat yaparım. Sen de Türkiye olarak bana ihracat yaparsın ama '6 bin mal ile 500 milyar dolar ihracat yapamazsın' diyor. Senin 6 bin mal ile yapabileceğin en iyi koşullarda 180 bin, daha ötesi yok. İhracatımızı 250 bin dolara çıkartmak istiyorsak üretebileceğimiz mal çeşidi 10 bin olmalı. Türkiye büyümek istiyorsa üretmiş olduğu mal adedini sürekli olarak büyütmesi gerekiyor. Bunu başardığımız zaman Türkiye batar mı arkadaşlar? 8 bin yıldan beri böyle üretim üssüne sahip bir ülkü batar mı, batma şansı var mı? En sıkıntılı tablodan bile yeni girişimciler çıkar; Türkiye gibi bir ülkenin böyle bir küresel dönüşüm sürecinde dünyanın kavşak noktasında üretim üssü bir ülke olarak batması diye bir şey yok" dedi.