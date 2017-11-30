Diğer
Kategoriler
30 Kasım 2017 13:35

Prof. Dr. Necdet Budak, “Milli projelere öncelik vereceğiz”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof.

Prof. Dr. Necdet Budak, “Milli projelere öncelik vereceğiz”

30 Kasım 2017 13:35

Dr. Necdet Budak, basın kuruluşlarının yöneticileri ve temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, yerli otomobil gibi milli projeler başta olmak üzere üniversite-sanayi işbirliklerine öncelik vereceklerini anlattı.


Dr. Necdet Budak, İzmir’de faaliyet gösteren basın kuruluşlarının yöneticileri ve temsilcileri ile Üniversite Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıya, EÜ Rektör Yardımcısı Vekilleri Prof. Dr. Cengiz Metin, Prof. Dr. Makbule Aşıkoğlu, Prof. Dr. Nefise Ülkü Karabay Yavaşoğlu ve Genel Sekreter Vekili Rasim Kılıçlı da katıldı. Göreve geldiği andan itibaren şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket etmeye özen gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Necdet Budak, “Rektörlüğüm süresince de ortak aklı bularak, üniversitemizin menfaatini gözeterek başarılarla ve örnek projelerle dolu, birbirinden önemli işlere imza atmak için çalışacağımızı bilmenizi isterim” dedi.


Toplantı sırasında basın temsilcilerine tek tek Ege Üniversitesi rozeti dağıtan Prof. Dr. Necdet Budak, medyaya her zaman açık ve şeffaf olacağını, birçoğu Ege Üniversitesi mezunu olan medya temsilcileri ile iyi ilişkiler kuracağını, basına karşı açık ve net bir tutum sergileyeceklerini ifade etti.


Prof. Dr. Budak ilk hedeflerinden birinin, Ege Üniversitesi’ni araştırma üniversiteleri arasına katmak olduğunu söyledi. Yerli otomobil gibi milli projeler başta olmak üzere üniversite-sanayi işbirliklerine öncelik vereceklerini vurgulayan Prof. Dr. Budak, “İzmir, Ege Bölgesi ve ülkemiz için koyduğumuz hedefleri hızla gerçekleştireceğiz” dedi.


Prof. Dr. Necdet Budak, “Makamda oturan değil, kolay ulaşılan bir rektör olacağım. Üniversitemizde, geçmiş dönemlerde eksikliği yaşanmış bir gönül bağı sorunu olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerinde ciddiyetle durulması gereken konuların başında geldiğine inanıyor ve çalışmalarımı bu doğrultuda sürdürüyorum. Bu bağı sağladıkça ve güçlendirdikçe hedeflerimize ulaşmakta da zorlanmayacağımızdan eminim” diye konuştu.


Basın temsilcileriyle buluşmanın sonunda katılımcıların yer aldığı toplu fotoğraf çekildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
19
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç