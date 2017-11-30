Prof. Dr. Necdet Budak, “Milli projelere öncelik vereceğiz”

Dr. Necdet Budak, basın kuruluşlarının yöneticileri ve temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, yerli otomobil gibi milli projeler başta olmak üzere üniversite-sanayi işbirliklerine öncelik vereceklerini anlattı.

Dr. Necdet Budak, İzmir’de faaliyet gösteren basın kuruluşlarının yöneticileri ve temsilcileri ile Üniversite Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıya, EÜ Rektör Yardımcısı Vekilleri Prof. Dr. Cengiz Metin, Prof. Dr. Makbule Aşıkoğlu, Prof. Dr. Nefise Ülkü Karabay Yavaşoğlu ve Genel Sekreter Vekili Rasim Kılıçlı da katıldı. Göreve geldiği andan itibaren şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket etmeye özen gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Necdet Budak, “Rektörlüğüm süresince de ortak aklı bularak, üniversitemizin menfaatini gözeterek başarılarla ve örnek projelerle dolu, birbirinden önemli işlere imza atmak için çalışacağımızı bilmenizi isterim” dedi.

Toplantı sırasında basın temsilcilerine tek tek Ege Üniversitesi rozeti dağıtan Prof. Dr. Necdet Budak, medyaya her zaman açık ve şeffaf olacağını, birçoğu Ege Üniversitesi mezunu olan medya temsilcileri ile iyi ilişkiler kuracağını, basına karşı açık ve net bir tutum sergileyeceklerini ifade etti.

Prof. Dr. Budak ilk hedeflerinden birinin, Ege Üniversitesi’ni araştırma üniversiteleri arasına katmak olduğunu söyledi. Yerli otomobil gibi milli projeler başta olmak üzere üniversite-sanayi işbirliklerine öncelik vereceklerini vurgulayan Prof. Dr. Budak, “İzmir, Ege Bölgesi ve ülkemiz için koyduğumuz hedefleri hızla gerçekleştireceğiz” dedi.

Prof. Dr. Necdet Budak, “Makamda oturan değil, kolay ulaşılan bir rektör olacağım. Üniversitemizde, geçmiş dönemlerde eksikliği yaşanmış bir gönül bağı sorunu olduğunu düşünüyorum. Bunun üzerinde ciddiyetle durulması gereken konuların başında geldiğine inanıyor ve çalışmalarımı bu doğrultuda sürdürüyorum. Bu bağı sağladıkça ve güçlendirdikçe hedeflerimize ulaşmakta da zorlanmayacağımızdan eminim” diye konuştu.

Basın temsilcileriyle buluşmanın sonunda katılımcıların yer aldığı toplu fotoğraf çekildi.