Profesyonel ressamlara taş çıkartıyorlar

Kursun olduğu günler Manavkuyu’daki Sanat Sokağı’na adeta koşarak giden kursiyerler, profesyonel ressamlara taş çıkarıyor.

Düzenlediği hobi kurslarıyla çeşitli yaş gruplarına hitap eden Bayraklı Belediyesi’nin resim kursuna ilgi her geçen gün artıyor. Yetişkinlere de verilen bu kursa gelenlerin kimi ev hanımı kimi ise emekli Hepsinin ortak noktası ise içlerinde kalan resim sevgisini yıllar sonra tuvalle buluşturmak Sanat sokağında bu kursa katılan kursiyerlerden Nevin Arslan, “Torunumu buraya götürdüm. Yetişkinlere de kurs olduğunu öğrenince ben de başladım. Resim benim içimde ukdeydi. Öğrencilik yıllarımda halamın yanında kalıyordum. Halam bana resim dersini seçtirmedi. Ev pislenir diye böyle istedi. Resmi çok seviyordum ama olmadı. Aradan yıllar geçti. 60 yaşına geldim. Hocayla karşılaştım. Yetişkinlere kurs olduğunu duyunca hemen başladım. İki yıl kara kalem yaptım sonra yağlı boyaya geçtim” dedi.

"Hayatım değişti"

Kursa başlamasıyla sosyal hayatının da değiştiğini söyleyen Arslan, “Eğer buraya gelmeseydim ev temizliği, bulaşık, çamaşır gibi şeylerle uğraşacaktım. Bu kursla hayatım değişti. Arkadaş çevrem değişti. Yağlıboya resimler yapıyoruz. 8 tane tablom oldu. Yenilerini yapıyorum. Yıl sonları sergilerimiz oluyor. İyi ki bu kursa geldim. Hayatımda bir renk oldu” dedi.

"Onlardan mutlusu yok"

Kursiyerlerden Yaşar Çetin, “Resme olan ilgilim vardı. Hep resim yapmak istiyordum ama olmadı. Bu kurs vesile oldu. Ücretsiz olması çok güzel. Daha önce sormuştum, gelememiştim. Şimdi başladım. İnşallah güzel şeyler yapabilirim. Ev halkı da bu kursa başlamamdan memnun” dedi. Ev hanımı Nevin Palamutçu ise , “3 ay önce İstanbul’dan İzmir Bayraklı’ya taşındım. Evimin hemen karşısında kurs merkezi olduğunu öğrendim. Hemen başladım. Burada çok keyifli bir çalışma ortamı var. Resimden vazgeçemiyorum. Buraya gelince kafam boşalıyor. Terapi gibi geliyor” diye konuştu.

Birer terapi merkezi

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, yıl boyunca çeşitli kurslar düzenlediklerine ve bu kurslarla katılımın oldukça yoğun olduğunu belirterek, “ Birçok kişi geçmişte farklı nedenlerle buluşamadığı resimle,* kurslarımız sayesinde buluşuyor. Yıl sonu sergilerinde onların mutluluğuna biz de şahitlik ediyoruz. Kurslarımız artık birer terapi merkezi haline geldi. Bunu biz değil kursiyerlerimiz söylüyor. Taleplere göre yeni kurslar açmaya devam edeceğiz” dedi.